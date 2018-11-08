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8 ноября 2018, 16:29

В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за октябрь.


По словам начальника производственного управления Заполярного филиала Владислава Стешенко, горнорудные подразделения план по никелю в добытой руде выполнили. Не выполнен план по добыче руды и меди в ней рудниками «Октябрьский» и «Скалистый». Основные причины – приостановка выработок с низким качеством и нестабильная работа самоходного оборудования. По количеству меди в добытой руде с показателями справился только рудник «Таймырский». Талнахская обогатительная фабрика план по переработке руды не выполнила, что обусловлено недопоставкой богатой руды рудника «Скалистый».
В свою очередь медный и Надеждинский металлургические заводы со всеми производственными показателями справились с небольшим перевыполнением, при этом металлургический цех медного завода отработал на 102 процента. «Надежда» своевременно отгрузила файнштейн потребителям на Кольскую ГМК.
«Цементный завод, рудник «Кайерканский», предприятие технологического железнодорожного транспорта, «Норильский промышленный транспорт» и АТО «ЦАТК» отработали на потребность производственных подразделений без замечаний, доставляя технологические материалы вовремя и с надлежащим качеством. Также без замечаний отработали и ремонтники со строителями», - пояснил Владислав Стешенко.
Говоря о ремонтах, начальник производственного управления отметил, что в октябре на медном заводе на десятисуточный ремонт останавливалась одна из четырех анодных печей. Сейчас агрегат запущен в работу. И сегодня же, 8 ноября, запланирована восьмичасовая остановка двух печей Ванюкова для проведения ремонта подкрановых путей главного пролета плавильного цеха.
Кроме того, с 14 по 17 октября на «Надежде» проводился трехсуточный ремонт технологического оборудования технологической линии № 1 плавильного цеха. С 1 октября после капитального ремонта был запущен в работу сгуститель № 6.
«В октябре на горных предприятиях прошли краткосрочные ремонты на рудниках «Комсомольский» и «Таймырский». На «Комсомольском» меняли скипы и уравновешивающий канат на скиповом стволе. На «Таймырском» в условиях действующего производства ведется серьезный ремонт основного конвейера длиной 390 метров, который поставляет руду на Талнахскую фабрику. Замена изношенных узлов конвейера продолжится в ноябре», - сказал Владислав Стешенко.
Добавим, что в октябре в подразделениях Заполярного филиала несчастных случаев не допущено. Однако с начала года произошло пять несчастных случаев. За аналогичный период 2017 года произошло 12 несчастных случаев и два – со смертельным исходом. Распоряжением директора Заполярного филиала в ноябре на всех подразделениях введен особый режим работы по промышленной безопасности и охране труда. В прошлом месяце первыми руководителями Заполярного филиала было проведено 27 проверок состояния ПБиОТ, выявлено 200 нарушений.

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