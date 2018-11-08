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8 ноября 2018, 17:04



Новый образовательный проект запустили в «Норникеле».

Программа состоит из трех модулей. Первый модуль пройдет в Заполярном филиале. Его участники на основе мастер-классов будут учиться оттачивать взаимодействие с бизнес-подразделениями. Второй модуль будет проводиться в Москве. Участники программы познакомятся с опытом работы HR-подразделений ряда крупных компаний. Третий модуль состоится в Сочи. Он будет посвящен изучению HR-стратегий «Норникеля», корпоративной культуре, HR-аналитике, цифровизации и автоматизации. Между модулями участники программы будут выполнять проектные работы. Их итогом станет разработка и издание каталога HR-практик и инструментов для бизнес-руководителей компании. В их числе — рекомендации о том, как провести быстрое и эффективное интервью с кандидатом. «Первый модуль насыщен внутренними практиками, которые представляют эксперты из числа специалистов кадровой службы главного офиса «Норникеля», отвечающие за подбор персонала, его оценку и обучение», - приводит слова руководителя проектов управления обучения и оценки персонала департамента кадровой политики «Норникеля» Ольги Солодовой официальный сайт «Норникеля». Участниками программы являются руководители кадровых служб. При этом их кандидатуры номинированы как департаментами кадровой и социальной политики «Норникеля», так и их коллегами из входящих в «Норникель» компаний и подразделений: Заполярного филиала, Кольской ГМК, Енисейского речного пароходства, Быстринского ГОКа и других. Также в образовательной программе принимают участие те сотрудники службы персонала, которые успешно выполнили конкурсные задания. Всего в группе - 61 человек.

Просмотров:164 Проект, который носит название «Программа развития HR-профессионалов ЯHR», рассчитан на пять месяцев и разработан сотрудниками управления обучения и оценки персонала департамента кадровой политики «Норникеля» совместно с приглашенными экспертами. В компании пояснили, что цель программы - совершенствование профессиональных навыков кадровых служб, усиление взаимодействия между бизнесом и HR-блоками, знакомство с новыми решениями и существующими практиками в области управления персоналом, пояснили в компании.Программа состоит из трех модулей. Первый модуль пройдет в Заполярном филиале. Его участники на основе мастер-классов будут учиться оттачивать взаимодействие с бизнес-подразделениями. Второй модуль будет проводиться в Москве. Участники программы познакомятся с опытом работы HR-подразделений ряда крупных компаний. Третий модуль состоится в Сочи. Он будет посвящен изучению HR-стратегий «Норникеля», корпоративной культуре, HR-аналитике, цифровизации и автоматизации. Между модулями участники программы будут выполнять проектные работы. Их итогом станет разработка и издание каталога HR-практик и инструментов для бизнес-руководителей компании. В их числе — рекомендации о том, как провести быстрое и эффективное интервью с кандидатом.«Первый модуль насыщен внутренними практиками, которые представляют эксперты из числа специалистов кадровой службы главного офиса «Норникеля», отвечающие за подбор персонала, его оценку и обучение», - приводит слова руководителя проектов управления обучения и оценки персонала департамента кадровой политики «Норникеля» Ольги Солодовой официальный сайт «Норникеля».Участниками программы являются руководители кадровых служб. При этом их кандидатуры номинированы как департаментами кадровой и социальной политики «Норникеля», так и их коллегами из входящих в «Норникель» компаний и подразделений: Заполярного филиала, Кольской ГМК, Енисейского речного пароходства, Быстринского ГОКа и других. Также в образовательной программе принимают участие те сотрудники службы персонала, которые успешно выполнили конкурсные задания. Всего в группе - 61 человек.