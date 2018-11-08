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8 ноября 2018, 17:22



В Норильске на 92-м году ушла из жизни ветеран войны и труда Зоя Яковлевна Нардина.

Ей навсегда останется 19 Не стало одной из самых ярких и инициативных общественниц города, ветерана войны и труда, первого заместителя председателя норильского Совета ветеранов Зои Яковлевны Нардиной. Зоя Яковлевна ушла из жизни в кардиологическом отделении городской больницы, где провела последние недели. До последнего она оставалась жизнерадостной и полной надежд. Почти вся жизнь Зои Нардиной прошла на Таймыре, куда она пятилетней девочкой приехала вместе с родителями в далеком 1932 году. В июле прошлого года Зоя Яковлевна отметила 90-летний юбилей, но об уходе на покой и не мыслила. Всю жизнь она была активная, деятельная, с энтузиазмом руководила людьми. Талант у нее был к этому. Сама же скромно отмечала, что нет никаких секретов, главное - уважай каждого, воспринимай всех как свою родню. Такой она и была по жизни. В военные годы, когда вместе с другими ребятишками наравне со взрослыми трудились для фронта: ловили рыбу, заготавливали листья брусники, ягоды и грибы, вязали носки и варежки, шили рукавицы из кожи. И когда уже в послевоенное время юная Зоя пошла работать в клуб массовиком–затейником, а потом — инструктором в комитет комсомола. И когда после, окончив курсы бухгалтеров, работала в торговле. Трудовой стаж Зои Яковлевны – полвека, и большую часть жизни она проработала в торговле: вначале в Дудинке, где познакомилась со своим будущим мужем, а с 1963 года, после переезда с семьей в Норильск, — на норильской промбазе. У нее множество трудовых наград и званий, в том числе медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», она — ветеран труда комбината и Красноярского края. Муж Зои Нардиной умер довольно рано, на руках остались четверо родных детей и один приемный. Она всех подняла. В 1989 году у Зои Яковлевны случился инсульт, и она уволилась с работы, но продолжила трудиться в Совете ветеранов. Вся организационная работа, документация, подготовка мероприятий — вплоть до этого года держалась на Нардиной. Недаром о ней в управлении соцполитики говорили: «Зоя Яковлевна — наши глаза и уши». Уже находясь в больнице, сама о себе шутливо говорила: «Да мне ж всего 19», имея ввиду свой возраст 91 год наоборот. И уже серьезно добавила: «Главное, чтобы не было войны, чтобы мир был в стране. Ну и в душе, конечно. В жизни часто трудно было, но я все равно очень счастливая! Я всегда знала, что мир и добро с семьи начинаются, поэтому берегите друг друга, любите и уважайте».

Просмотров:181 Не стало одной из самых ярких и инициативных общественниц города, ветерана войны и труда, первого заместителя председателя норильского Совета ветеранов Зои Яковлевны Нардиной.Зоя Яковлевна ушла из жизни в кардиологическом отделении городской больницы, где провела последние недели. До последнего она оставалась жизнерадостной и полной надежд.Почти вся жизнь Зои Нардиной прошла на Таймыре, куда она пятилетней девочкой приехала вместе с родителями в далеком 1932 году.В июле прошлого года Зоя Яковлевна отметила 90-летний юбилей, но об уходе на покой и не мыслила. Всю жизнь она была активная, деятельная, с энтузиазмом руководила людьми. Талант у нее был к этому. Сама же скромно отмечала, что нет никаких секретов, главное - уважай каждого, воспринимай всех как свою родню. Такой она и была по жизни. В военные годы, когда вместе с другими ребятишками наравне со взрослыми трудились для фронта: ловили рыбу, заготавливали листья брусники, ягоды и грибы, вязали носки и варежки, шили рукавицы из кожи. И когда уже в послевоенное время юная Зоя пошла работать в клуб массовиком–затейником, а потом — инструктором в комитет комсомола. И когда после, окончив курсы бухгалтеров, работала в торговле.Трудовой стаж Зои Яковлевны – полвека, и большую часть жизни она проработала в торговле: вначале в Дудинке, где познакомилась со своим будущим мужем, а с 1963 года, после переезда с семьей в Норильск, — на норильской промбазе. У нее множество трудовых наград и званий, в том числе медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», она — ветеран труда комбината и Красноярского края. Муж Зои Нардиной умер довольно рано, на руках остались четверо родных детей и один приемный. Она всех подняла.В 1989 году у Зои Яковлевны случился инсульт, и она уволилась с работы, но продолжила трудиться в Совете ветеранов. Вся организационная работа, документация, подготовка мероприятий — вплоть до этого года держалась на Нардиной. Недаром о ней в управлении соцполитики говорили: «Зоя Яковлевна — наши глаза и уши».