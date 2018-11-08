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8 ноября 2018, 18:26



На Таймыре продолжает работу призывная комиссия.

Полковник Нестеров напомнил об изменениях в законодательстве, касающихся призывной кампании. Так, начиная с этого года, отсрочка будет предоставляться на весь период освоения образовательных программ для тех, кто поступил в колледж (техникум) после окончания 9 классов и для одиннадцатиклассников, поступивших в среднеспециальные учебные заведения. Отсрочка является одноразовой, и те, кто воспользовался ею для получения среднеспециального образования, не могут повторно временно освободиться от воинской обязанности для обучения в высших учебных заведениях. «Раньше отсрочка предоставлялась юношам, окончившим девять классов, на обучение в колледже (техникуме) до достижения ими 20-летнего возраста. Теперь это ограничение снято», - сообщил военный комиссар. Он также добавил, что на сегодняшний день на Таймыре около 2000 граждан призывного возраста. В их числе есть бойцы, имеющие отсрочку в связи с прохождением обучения, а также призывники, не способные пройти службу на данный момент по состоянию здоровья. Призывная комиссия в этом году пройдет и в сельском поселении Хатанга. Также он напомнил, что уклонисты от армии получают специальные справки, при наличии которых их владельцы не смогут в течение десяти лет занимать должности на государственной или муниципальной службе. С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон, внесший изменения в ФЗ № 53, согласно которому определяется, что теперь председателем призывной комиссии в муниципальных образованиях может быть только глава муниципалитета или его заместители. Председателем призывной комиссии в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе является заместитель главы Таймыра по общим вопросам Виталий Брикин.

Просмотров:145 Осенний призыв 2018 года завершится 31 декабря 2018 года. По словам военного комиссара города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края Валерия Нестерова, в этот призыв планируется отправить на службу более 298 призывников, в их числе 60 призывников с Таймыра, которые будут направлены во все рода и виды Вооруженных сил России, начиная от Калининграда и заканчивая Курильскими островами.Полковник Нестеров напомнил об изменениях в законодательстве, касающихся призывной кампании. Так, начиная с этого года, отсрочка будет предоставляться на весь период освоения образовательных программ для тех, кто поступил в колледж (техникум) после окончания 9 классов и для одиннадцатиклассников, поступивших в среднеспециальные учебные заведения. Отсрочка является одноразовой, и те, кто воспользовался ею для получения среднеспециального образования, не могут повторно временно освободиться от воинской обязанности для обучения в высших учебных заведениях. «Раньше отсрочка предоставлялась юношам, окончившим девять классов, на обучение в колледже (техникуме) до достижения ими 20-летнего возраста. Теперь это ограничение снято», - сообщил военный комиссар. Он также добавил, что на сегодняшний день на Таймыре около 2000 граждан призывного возраста. В их числе есть бойцы, имеющие отсрочку в связи с прохождением обучения, а также призывники, не способные пройти службу на данный момент по состоянию здоровья. Призывная комиссия в этом году пройдет и в сельском поселении Хатанга.Также он напомнил, что уклонисты от армии получают специальные справки, при наличии которых их владельцы не смогут в течение десяти лет занимать должности на государственной или муниципальной службе.С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон, внесший изменения в ФЗ № 53, согласно которому определяется, что теперь председателем призывной комиссии в муниципальных образованиях может быть только глава муниципалитета или его заместители. Председателем призывной комиссии в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе является заместитель главы Таймыра по общим вопросам Виталий Брикин.