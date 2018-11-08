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8 ноября 2018, 18:29



Краевой минздрав оплатит фельдшерам и акушерам аренду жилья.

Сейчас подобную компенсацию из бюджета получают только врачи. В этом году ею воспользовались 113 медработников. Теперь в минздраве хотят расширить список получателей этой помощи, добавив в него фельдшеров ФАПов и акушеров. «Таким образом мы хотим привлечь медицинских работников со средним медицинским образованием для работы в медицинские организации, подведомственные минздраву края, — говорят в ведомстве, — ведь сейчас отмечается очень большой дефицит именно таких специалистов. А с введением в эксплуатацию в 2018—2019 годах 49 фельдшерско-акушерских пунктов потребность в фельдшерах возрастет до 200 человек». Если закон будет принят, то с 1 января 2019 года фельдшерам и акушерам, снимающим квартиры, будут выплачивать компенсацию в размере фактической стоимости аренды, но не больше 10 тысяч рублей на семью с одним медработником из означенных категорий и 15 тысяч — с двумя. В бюджете на эти нужды заложено 30 млн рублей.

Просмотров:121 Министерство здравоохранения Красноярского края готово оплатить аренду жилья среднему медперсоналу. Проект соответствующего закона опубликовали на сайте регионального Законодательного собрания.Сейчас подобную компенсацию из бюджета получают только врачи. В этом году ею воспользовались 113 медработников. Теперь в минздраве хотят расширить список получателей этой помощи, добавив в него фельдшеров ФАПов и акушеров.«Таким образом мы хотим привлечь медицинских работников со средним медицинским образованием для работы в медицинские организации, подведомственные минздраву края, — говорят в ведомстве, — ведь сейчас отмечается очень большой дефицит именно таких специалистов. А с введением в эксплуатацию в 2018—2019 годах 49 фельдшерско-акушерских пунктов потребность в фельдшерах возрастет до 200 человек».Если закон будет принят, то с 1 января 2019 года фельдшерам и акушерам, снимающим квартиры, будут выплачивать компенсацию в размере фактической стоимости аренды, но не больше 10 тысяч рублей на семью с одним медработником из означенных категорий и 15 тысяч — с двумя. В бюджете на эти нужды заложено 30 млн рублей.