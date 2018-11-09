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9 ноября 2018, 12:56



Красноярск получит статус центрального города Сибири.

«Для нас такое решение во всех отношениях очень значимо и правильно. Это более 400 квалифицированных рабочих мест, - сказал Александр Усс во время рабочей встречи с депутатами. Таможня должна появиться в городе к 2020 году.

Просмотров:152 По решению президента РФ в краевой столице будет размещена Сибирская электронная таможня. Это, по мнению губернатора, один из признаков возвращения Красноярску статуса центрального города СФО. Первоначально это планировалось сделать в Омске, сообщает «Афонтово».Таможня должна появиться в городе к 2020 году.