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9 ноября 2018, 13:08



В норильском СИЗО выявлены нарушения федерального законодательства.

Проверяющие осмотрели территорию следственного изолятора, режимных и административных корпусов, дежурной и медико-санитарной частей, провели обход камер, в которых содержатся заключенные под стражей. При общем удовлетворительном состоянии законности содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных выявлены отдельные нарушения федерального законодательства. В частности, вскрыты факты невыдачи в камеры изданий периодической печати; некоторые камеры, где содержатся женщины, не оборудованы телевизором и холодильником; отдельные подозреваемые, обвиняемые и осужденные не обеспечены предметами гигиены; не во всех случаях рапорта сотрудников учреждения о переводе подозреваемых, обвиняемых и осужденных из одной камеры в другую достаточно мотивированы; не во всех заявлениях о предоставлении телефонных разговоров указывается язык, на котором будет вестись разговор. В целях устранения нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, прокуратурой города начальнику ФКУ СИЗО-4 внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры города, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Просмотров:173 Проверку исполнения требований федерального законодательства при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления и осужденных, содержащихся в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Красноярскому краю, расположенного в г. Норильске, проводили сотрудники норильской и краевой прокуратуры.Проверяющие осмотрели территорию следственного изолятора, режимных и административных корпусов, дежурной и медико-санитарной частей, провели обход камер, в которых содержатся заключенные под стражей.При общем удовлетворительном состоянии законности содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных выявлены отдельные нарушения федерального законодательства.В частности, вскрыты факты невыдачи в камеры изданий периодической печати; некоторые камеры, где содержатся женщины, не оборудованы телевизором и холодильником; отдельные подозреваемые, обвиняемые и осужденные не обеспечены предметами гигиены; не во всех случаях рапорта сотрудников учреждения о переводе подозреваемых, обвиняемых и осужденных из одной камеры в другую достаточно мотивированы; не во всех заявлениях о предоставлении телефонных разговоров указывается язык, на котором будет вестись разговор.В целях устранения нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, прокуратурой города начальнику ФКУ СИЗО-4 внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры города, сообщается на сайте краевой прокуратуры.