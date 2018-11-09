Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 ноября 2018, 14:05



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Размещение рекламы на нашей странице в Инстаграме пока бесплатное - оно идет бонусом ко всем объявлениям, публикуемым в бумажных версиях газет "зпПЛЮС" и «Заполярная правда». Напомним, фотообъявление (10 слов плюс картинка) в "зпПЛЮС" стоит 300 рублей. Строчное объявление - от 100 рублей. На модульную рекламу уже начала действовать предновогодняя скидка 40%. Сегодня скидка 20% действует на рекламные статьи, размещаемые в городской газете «Заполярная правда». Цена без скидки: полоса - 52 000 рублей, полполосы - 26 000 рублей. Отметим, что рекламную статью для вас напишет профессиональный журналист, и она бонусом будет размещена и в интернете.

Просмотров:133 За пару недель существования страницы zp_plus - 580 подписчиков. И прибавление отмечается постоянно. Просмотров - от 500 еженедельно.Размещение рекламы на нашей странице в Инстаграме пока бесплатное - оно идет бонусом ко всем объявлениям, публикуемым в бумажных версиях газет "зпПЛЮС" и «Заполярная правда».Напомним, фотообъявление (10 слов плюс картинка) в "зпПЛЮС" стоит 300 рублей. Строчное объявление - от 100 рублей.На модульную рекламу уже начала действовать предновогодняя скидка 40%.Сегодня скидка 20% действует на рекламные статьи, размещаемые в городской газете «Заполярная правда». Цена без скидки: полоса - 52 000 рублей, полполосы - 26 000 рублей. Отметим, что рекламную статью для вас напишет профессиональный журналист, и она бонусом будет размещена и в интернете.