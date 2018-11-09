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9 ноября 2018, 14:11



Вместе мы - сила. В Норильске пройдет трехдневный фестиваль культуры и спорта.

По счету этот фестиваль - уже четвертый. И начнется он спортивными состязаниями, которые пройдут на пяти площадках «Арктики». Лучших предстоит определить в стрельбе из боевого оружия, в подтягивании на перекладине, в перетягивании каната, гиревом спорте и эстафете. Эстафета предполагает отжимание, перенос тяжести, бег с препятствием через барьеры, перенос товарища. В первый же день фестиваля, 12 ноября, но уже в 14.00, на стадионе «Заполярник» состоится турнир по шахматам. Второй день фестиваля, 14 ноября, пройдет в ГЦК - в 14.00 начнется конкурс художественной самодеятельности среди представителей силовых структур «О, спорт, ты - мир!». Завершится фестиваль также в ГЦК кулинарным конкурсом «Все страны - в гости к нам!» (13.00 - 15.00), гала-концертом и церемонией награждения победителей (15.00 - 17.30).

Просмотров:138 Участие в фестивале примут сотрудники силовых и юридических ведомств Красноярского края, работающих за полярным кругом. Стартует фестиваль 12 ноября в 9.30 в ДС «Арктика».По счету этот фестиваль - уже четвертый. И начнется он спортивными состязаниями, которые пройдут на пяти площадках «Арктики». Лучших предстоит определить в стрельбе из боевого оружия, в подтягивании на перекладине, в перетягивании каната, гиревом спорте и эстафете. Эстафета предполагает отжимание, перенос тяжести, бег с препятствием через барьеры, перенос товарища.В первый же день фестиваля, 12 ноября, но уже в 14.00, на стадионе «Заполярник» состоится турнир по шахматам.Второй день фестиваля, 14 ноября, пройдет в ГЦК - в 14.00 начнется конкурс художественной самодеятельности среди представителей силовых структур «О, спорт, ты - мир!».Завершится фестиваль также в ГЦК кулинарным конкурсом «Все страны - в гости к нам!» (13.00 - 15.00), гала-концертом и церемонией награждения победителей (15.00 - 17.30).