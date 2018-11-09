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9 ноября 2018, 14:24

Смеху посвящается. Сегодня во Дворце культуры компании состоится корпоративный турнир клуба «Веселый «Норникель» сезона 2018 года.


Тема сегодняшней игры: «КВНН. Новые технологии добычи смеха». В турнире встретятся шесть команд предприятий ПАО «ГМК «Норильский никель»: «ГОловняк» (головного офиса компании); «Свои» (сборная ЗФ); «Акватория» (Заполярный транспортный филиал, г. Дудинка); «#сКолы» (сборная КГМК); «Сочная» (санаторий "Заполярье"); «Медвежья услуга» (Медвежий ручей).
Команды смогут проявить свои творческие задумки в музыкальных, сценических постановках и конкурсах: приветствие (визитка): «Юмор с касками и без»; разминка: «Тяжело на сцене – легко на производстве»; домашнее задание: «Если бы в сказках были инженеры по ТБ».
Начало игры в 18.30.

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13:08   В норильском СИЗО выявлены нарушения федерального законодательства. 12:56   Красноярск получит статус центрального города Сибири.
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14:46   Факты изготовления и использования подложного судового санитарного свидетельства вскрыты в морском порту Дудинки. Проверку провела норильская транспортная прокуратура. 14:38   О реализации программ переселения рассказали норильским пенсионерам за чашкой чая.
14:29   Норильская транспортная прокуратура провела проверку по факту крушения буксирного теплохода «Малахит». 14:20   В воскресенье Норильск присоединится к географическому диктанту. Для этого в городе организованы три площадки на 210 мест.
14:16   Воспитанники Норильского детского дома поздравят с профессиональным праздником сотрудников СИЗО-4. 14:11   13 ноября в Норильске открывается книжная сеть «Читай-город».
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10:49   Общественный совет при ОМВД России по Норильску провел заседание по вопросам профилактики мошенничеств. 10:33   В Норильске сотрудники Госавтоинспекции проверяют пассажирский автотранспорт.
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 7 ноября 2018 
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