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9 ноября 2018, 14:24



Смеху посвящается. Сегодня во Дворце культуры компании состоится корпоративный турнир клуба «Веселый «Норникель» сезона 2018 года.

Команды смогут проявить свои творческие задумки в музыкальных, сценических постановках и конкурсах: приветствие (визитка): «Юмор с касками и без»; разминка: «Тяжело на сцене – легко на производстве»; домашнее задание: «Если бы в сказках были инженеры по ТБ». Начало игры в 18.30.

Просмотров:132 Тема сегодняшней игры: «КВНН. Новые технологии добычи смеха». В турнире встретятся шесть команд предприятий ПАО «ГМК «Норильский никель»: «ГОловняк» (головного офиса компании); «Свои» (сборная ЗФ); «Акватория» (Заполярный транспортный филиал, г. Дудинка); «#сКолы» (сборная КГМК); «Сочная» (санаторий "Заполярье"); «Медвежья услуга» (Медвежий ручей).Команды смогут проявить свои творческие задумки в музыкальных, сценических постановках и конкурсах: приветствие (визитка): «Юмор с касками и без»; разминка: «Тяжело на сцене – легко на производстве»; домашнее задание: «Если бы в сказках были инженеры по ТБ».Начало игры в 18.30.