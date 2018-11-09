Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 ноября 2018, 14:28



Прощание с Зоей Яковлевной Нардиной состоится во вторник, 13 ноября, в полдень в ритуальном зале на Голиково.



Просмотров:167 Упокоится она в подмосковном Кольчугино, рядом с родными. Оттуда в Норильск прилетела ее дочь Светлана Викторовна Нардина (Чумаченко), которая и сообщила о дате отпевания Зои Яковлевны.