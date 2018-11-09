Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 ноября 2018, 14:48



МФК «Норильский никель» отправился на учебно-тренировочный сбор в Сочи.

Сборы северян продлятся до 15 ноября. А уже 17-18 ноября они на выезде сыграют против команды КПРФ в рамках перенесенных игр второго тура Суперлиги. Добавим, что после десяти проведенных встреч в активе «Норникеля» 13 очков и шестое место в турнирной таблице. Лидирует в лиге по-прежнему КПРФ с 27 очками.

Просмотров:134 В Сочи заполярный клуб уже провел первую тренировку. По словам главного тренера норильчан Евгения Куксевича, сбор необходим для того, чтобы взбодрить и укрепить игроков в плане функциональной готовности. Наставник «Норникеля» также отметил, что будет проводиться работа над тактическим построением, общекомандным взаимодействием и «коллективным разумом».Сборы северян продлятся до 15 ноября. А уже 17-18 ноября они на выезде сыграют против команды КПРФ в рамках перенесенных игр второго тура Суперлиги.Добавим, что после десяти проведенных встреч в активе «Норникеля» 13 очков и шестое место в турнирной таблице. Лидирует в лиге по-прежнему КПРФ с 27 очками.