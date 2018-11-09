|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:31 Уголовное дело возбуждено за невыплату более 40 млн рублей зарплаты работникам предприятия в Норильске
17:43 До конца года в Норильске закончат ремонт 268 лифтов в жилых домах
17:10 Активисты ЗСК проводят акцию в поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»
17:07 В это воскресенье в здании Архиерейского подворья храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской для учащихся норильских школ распахнет свои двери «Школа добровольца»
17:04 Фильм "Территория" попал в топ самых вдохновляющих фильмов для путешествий.
17:00 Самую полезную в мире рыбу обнаружили на Таймыре ученые СФУ.
16:55 Сегодня рабочий день прокурор Норильска провел в Снежногорске. Исполняющим обязанности прокурора города Норильска Х.А. Гутаевым организована выездная встреча с трудовыми коллективами Усть-Хантайской ГЭС.
16:40 Норильский колледж искусств представит в рамках этнофестиваля «Большой Аргиш» собственную программу «Таймыр - наш общий дом»
16:25 До ста сотрудников «Норникеля» станут волонтерами на Универсиаде в Красноярске. Всего планируется задействовать пять тысяч волонтеров
16:23 Синоптики советуют на выходные одеваться потеплее.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх