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9 ноября 2018, 15:24



В квартирах экс-сотрудников министерства соцполитики Красноярского края нашли купленную для ветеранов технику.

Среди задержанных оказались: бывший первый заместитель министра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина, начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева, а также родственник последней. Кроме того, фигурантом уголовного дела является 69-летний свекор Гилевой. Ему была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке из-за преклонного возраста. По словам пресс-секретаря УФСБ России по Красноярскому краю Марины Моисеевой, в ходе следствия было установлено, что обе чиновницы в марте 2018 года в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» заключили 25 госконтрактов. Контракты были заключены с целью приобретения товаров, связанных с организацией и проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Все госконтракты были заключены с аффилированной компанией, в руководстве которой находились родственники одной из подозреваемых. «Общая сумма контрактов составила более 2 млн 300 тыс. рублей. Предназначенные ветеранам товары либо не поставлялись, либо они были ненадлежащего качества. Таким образом, обязательства по договорам не были выполнены на сумму более 2 млн 200 тыс. рублей. Данные средства были разделены между чиновницами и родственниками одной из них», - заявила Марина Моисеева. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольги Шаманской, в рамках расследования уголовного дела 8 ноября 2018 года по месту жительства сотрудниц министерства социальной политики были проведены обыски при силовой поддержке управления ФСБ по Красноярскому краю. «В ходе обысков была изъята бытовая техника, а именно: электрические чайники и мультиварки, которые фигурировали в прошлые годы в госконтрактах как приобретаемые для ветеранов Великой Отечественной войны. В настоящее время они изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», - заявил старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская. Отметим, бывший первый замминистра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина свою вину не признает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемым грозит срок до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

Просмотров:150 Сегодня состоялась пресс-конференция представителей УФСБ и следственного комитета Красноярского края, в рамках которой стали известны детали расследования, связанного с преступлением двух красноярских чиновниц, сообщает НИА-Красноярск.Среди задержанных оказались: бывший первый заместитель министра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина, начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева, а также родственник последней. Кроме того, фигурантом уголовного дела является 69-летний свекор Гилевой. Ему была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке из-за преклонного возраста.По словам пресс-секретаря УФСБ России по Красноярскому краю Марины Моисеевой, в ходе следствия было установлено, что обе чиновницы в марте 2018 года в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» заключили 25 госконтрактов. Контракты были заключены с целью приобретения товаров, связанных с организацией и проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Все госконтракты были заключены с аффилированной компанией, в руководстве которой находились родственники одной из подозреваемых.По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольги Шаманской, в рамках расследования уголовного дела 8 ноября 2018 года по месту жительства сотрудниц министерства социальной политики были проведены обыски при силовой поддержке управления ФСБ по Красноярскому краю.Отметим, бывший первый замминистра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина свою вину не признает.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемым грозит срок до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении.