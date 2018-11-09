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9 ноября 2018, 15:59



В преддверии Дня сотрудника ОВД в норильской полиции состоялось торжественное мероприятие.

В рамках торжества состоялась церемония награждения. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности два сотрудника норильской полиции получили почетные грамоты от руководства ГУ МВД России по Красноярскому краю; восемь - от руководства отдела МВД России по г. Норильску; семь полицейских отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами главы города Норильска. Также 4 сотрудникам были присвоены специальные звания среднего и старшего начальствующего состава.

Просмотров:120 Поздравления с профессиональным праздником стражи порядка получали от коллег, школьников и вокально-инструментального ансамбля отдела МВД России по Норильску «Долг и честь».В рамках торжества состоялась церемония награждения. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности два сотрудника норильской полиции получили почетные грамоты от руководства ГУ МВД России по Красноярскому краю; восемь - от руководства отдела МВД России по г. Норильску; семь полицейских отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами главы города Норильска. Также 4 сотрудникам были присвоены специальные звания среднего и старшего начальствующего состава.