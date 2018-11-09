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9 ноября 2018, 16:10



Подготовка к «Кулинарному Аргишу» в Норильске вышла на финишную прямую

С 16 ноября норильские кафе и рестораны введут в своих заведениях специальное меню. Норильчане смогут отведать блюда традиционной северной кухни в новом авторском исполнении от местных шеф-поваров. Участниками кулинарного Аргиша станут 18 заведений города. Кроме того, отдельные заведения проведут вкусные мастер-классы для детворы. Ленар Туктамышев, администратор одного из кафе рассказал, что в основном меню учреждения быстрого питания будут бургеры с котлетами из говядины с брусничным соусом, фиш ролл с северной атлантической треской и так далее. Кроме того, 17 ноября для юных норильчан они проведут два-мастер класса по изготовлению бургеров и созданию мороженного с брусничным топингом. Илья Макаренко, бренд-шеф поделился, что их кафе-бар планирует баловать норильчан блюдами из продуктов северной кухни с использованием современных технологий в кулинарии. Так, например, можно будет отведать брускетту с тартаром из нельмы и ростками клевера, которые будут напоминать норильчанам о лете. Помимо этой легкой закуски можно будет отведать томленую оленину с соусом портвейн, а на гарнир цуккини с томатом и специями. Так же можно будет попробовать куропатку, слабосоленую нельму с васаби и имбирем. Не забудут кулинары и о десерте с добавлением сгущенного молока, кедровых орешков и брусники. Для тех, кто замерзнет на улице будут кстати чаи, например, малина с розмарином, различные глинтвейны и так далее. «В своих кулинарных творениях мы хотим сделать акцент на ярком вкусе и специях, чтобы норильчане чувствовали себя уютно и душевно. Все эти и другие рецепты разработаны специально к фестивалю «Большой Аргиш», эксклюзивны и если гости кафе-бара оценят их, то в дальнейшем они будут внесены в основное меню», – добавил Илья.

Просмотров:134 На фестивале «Большой Аргиш» норильские повара будут удивлять горожан новыми блюдами из даров севера и новыми вкусами.С 16 ноября норильские кафе и рестораны введут в своих заведениях специальное меню. Норильчане смогут отведать блюда традиционной северной кухни в новом авторском исполнении от местных шеф-поваров. Участниками кулинарного Аргиша станут 18 заведений города. Кроме того, отдельные заведения проведут вкусные мастер-классы для детворы.Ленар Туктамышев, администратор одного из кафе рассказал, что в основном меню учреждения быстрого питания будут бургеры с котлетами из говядины с брусничным соусом, фиш ролл с северной атлантической треской и так далее. Кроме того, 17 ноября для юных норильчан они проведут два-мастер класса по изготовлению бургеров и созданию мороженного с брусничным топингом.Илья Макаренко, бренд-шеф поделился, что их кафе-бар планирует баловать норильчан блюдами из продуктов северной кухни с использованием современных технологий в кулинарии. Так, например, можно будет отведать брускетту с тартаром из нельмы и ростками клевера, которые будут напоминать норильчанам о лете. Помимо этой легкой закуски можно будет отведать томленую оленину с соусом портвейн, а на гарнир цуккини с томатом и специями. Так же можно будет попробовать куропатку, слабосоленую нельму с васаби и имбирем. Не забудут кулинары и о десерте с добавлением сгущенного молока, кедровых орешков и брусники. Для тех, кто замерзнет на улице будут кстати чаи, например, малина с розмарином, различные глинтвейны и так далее.