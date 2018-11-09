Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 ноября 2018, 16:23



Синоптики советуют на выходные одеваться потеплее.



Просмотров:148 Сегодня в Норильске до -28 градусов, облачно. В субботу ночью и днем в пределах - 28 -30 градусов. В горных районах будет теплее: -20,-25. Почувствовать зиму поможет ветер. При северном направлении его порывы будут достигать 9-14 м/с.