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9 ноября 2018, 16:25



До ста сотрудников «Норникеля» станут волонтерами на Универсиаде в Красноярске. Всего планируется задействовать пять тысяч волонтеров

«Есть большая категория наших сотрудников, которые не имеют отношения к организационным вопросам, но как гражданам России им это очень интересно... У нас есть волонтерская программа в «Норникеле», где 100 сотрудников и членов их семей прошли специальное обучение и будут волонтерами на Универсиаде», отметил Гасумянов. В проведении студенческих игр планируется задействовать пять тыс. волонтеров, в том числе 3,9 тыс. жителей Красноярского края и 1,1 тыс. представителей других регионов России и зарубежья. Порядка 60 лидеров волонтерского движения проходят обучения за счет «Норникеля» - генерального партнера игр. Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. Со 2 по 12 марта 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. К ней будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

Просмотров:115 Сто сотрудников компании «Норникель» и членов их семей станут волонтерами на Универсиаде в 2019 году в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента компании «Норникель» Владислава Гасумянова.В проведении студенческих игр планируется задействовать пять тыс. волонтеров, в том числе 3,9 тыс. жителей Красноярского края и 1,1 тыс. представителей других регионов России и зарубежья. Порядка 60 лидеров волонтерского движения проходят обучения за счет «Норникеля» - генерального партнера игр.Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. Со 2 по 12 марта 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. К ней будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.