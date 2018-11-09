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9 ноября 2018, 16:40



Норильский колледж искусств представит в рамках этнофестиваля «Большой Аргиш» собственную программу «Таймыр - наш общий дом»

Посетители музея колледжа с 16.00 до 18.00 смогут увидеть более 100 работ нынешних учащихся и бывших студентов декоративно-прикладного отделения НКИ колледжа. Некоторые изделия хранятся в фондах музея, другие впервые увидят свет. Там же будут представлены костюмы северных народов, населяющих Таймыр. Мастерицы во главе со своим преподавателям Еленой Сотниковой представят сшитые вручную, совершенно уникальные костюмы, украшенные этническими узорами, бисером, аппликацией и плетением. Экспозиция лучших работ развернется и в холле колледжа; кроме костюмов, это будут изделия косторезов и живописные работы. «Сохранение этнокультурных традиций, сохранение в каждом произведение энергетики человека, живущего на северной земле - главная мотивация устроителей выставки. Надеемся, она станет в некотором роде приятным и удивительным открытием для норильчан», - прокомментировала подготовку к «Большому Аргишу- 2018» Светлана Синиченко, куратор музея колледжа, преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства.

Просмотров:112 Она пройдет на двух площадках. В концертно-театральном зале НКИ 17 ноября в 17 часов состоится театрализованное представление для детей и подростков по литературным произведениям коренных народов полуострова. Студенты под кураторством режиссера и преподавателя колледж Андрея Слизкова репетируют необычную постановку.Посетители музея колледжа с 16.00 до 18.00 смогут увидеть более 100 работ нынешних учащихся и бывших студентов декоративно-прикладного отделения НКИ колледжа. Некоторые изделия хранятся в фондах музея, другие впервые увидят свет.Там же будут представлены костюмы северных народов, населяющих Таймыр. Мастерицы во главе со своим преподавателям Еленой Сотниковой представят сшитые вручную, совершенно уникальные костюмы, украшенные этническими узорами, бисером, аппликацией и плетением.Экспозиция лучших работ развернется и в холле колледжа; кроме костюмов, это будут изделия косторезов и живописные работы.