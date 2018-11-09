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9 ноября 2018, 16:55



Сегодня рабочий день прокурор Норильска провел в Снежногорске. Исполняющим обязанности прокурора города Норильска Х.А. Гутаевым организована выездная встреча с трудовыми коллективами Усть-Хантайской ГЭС.

Кроме того, до коллективов доведена информация об административной и уголовной ответственности работодателя за нарушения трудового законодательства. В завершение встречи присутствующие поблагодарили прокуратуру за оказываемую поддержку, работу по надзору за соблюдением трудовых прав граждан.

Просмотров:101 В ходе встречи с работниками предприятий обсуждены актуальные вопросы соблюдения работодателем требований трудового законодательства, в том числе по обеспечению безопасных условий и охраны труда, своевременной выплате заработной платы, гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению государственных или общественных обязанностей, гарантии работнику при временной нетрудоспособности, права на ежегодный оплачиваемый отпуск.Кроме того, до коллективов доведена информация об административной и уголовной ответственности работодателя за нарушения трудового законодательства.В завершение встречи присутствующие поблагодарили прокуратуру за оказываемую поддержку, работу по надзору за соблюдением трудовых прав граждан.