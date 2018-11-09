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9 ноября 2018, 17:00



Самую полезную в мире рыбу обнаружили на Таймыре ученые СФУ.

- Для человека рыба и морепродукты являются основным источником полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3, известных как протекторы сердечно-сосудистых заболеваний. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не менее грамма этих биологически активных веществ, чтобы снизить риск развития болезней органов кровообращения. Кроме того, омега-3 улучшает деятельность мозга, нормализует память и повышает способность к обучению, — рассказывает заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев. Более 20 лет ученые полагали, что омегой-3 наиболее богаты морские рыбы. Например, в мышечной ткани сардины количество этого вещества достигает 26 миллиграммов на грамм биомассы. Оказалось, это не предел. - В ходе новейших исследований (…) мы не выявили существенных факторов, по которым морская рыба полезнее пресноводной. Сфокусировав внимание на биоте озер арктической зоны Сибири, в частности, озера Собачьего, обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм, что делает этот вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем, — цитирует ученого официальный сайт СФУ. Предполагается, что доказанная учеными Красноярска ценность боганидского гольца будет способствовать усилению мер по охране озер Таймыра, а также станет решающим фактором в развитии рыбных хозяйств Красноярского края.

Просмотров:134 Исследователи Сибирского федерального университета и Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН доказали, что боганидский голец - рекордсмен среди всех известных видов рыб по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Эта рыба обитает в озерах бассейна реки Хатанги и озерах Норило-Пясинской системы, - сообщает сегодня, 9 ноября, пресс-служба СФУ.- Для человека рыба и морепродукты являются основным источником полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3, известных как протекторы сердечно-сосудистых заболеваний. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не менее грамма этих биологически активных веществ, чтобы снизить риск развития болезней органов кровообращения. Кроме того, омега-3 улучшает деятельность мозга, нормализует память и повышает способность к обучению, — рассказывает заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев.Более 20 лет ученые полагали, что омегой-3 наиболее богаты морские рыбы. Например, в мышечной ткани сардины количество этого вещества достигает 26 миллиграммов на грамм биомассы. Оказалось, это не предел.- В ходе новейших исследований (…) мы не выявили существенных факторов, по которым морская рыба полезнее пресноводной. Сфокусировав внимание на биоте озер арктической зоны Сибири, в частности, озера Собачьего, обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм, что делает этот вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем, — цитирует ученого официальный сайт СФУ.Предполагается, что доказанная учеными Красноярска ценность боганидского гольца будет способствовать усилению мер по охране озер Таймыра, а также станет решающим фактором в развитии рыбных хозяйств Красноярского края.