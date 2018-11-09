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9 ноября 2018, 17:07



В это воскресенье в здании Архиерейского подворья храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской для учащихся норильских школ распахнет свои двери «Школа добровольца»

«Школа добровольца» пройдет в формате многоплощадного форума на котором состоится презентация работы некоммерческих организаций, ведущих добровольческую деятельность. В числе приглашенных, представители: «Православные Добровольцы» Норильской епархии; центр «Милосердия»; центр «Лествица»; благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» и фонд «69 параллель»; благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря наджеду»; АНО «Больничные клоуны», а также представители корпоративного волонтерства «Комбинат добра». В рамках «Школы добровольца» расскажут о деятельности своих организаций, об участии в различных социальных акциях и проектах. Свои двери «Школа добровольца» распахнет 11 ноября с 15 до 17 часов.

Просмотров:107 Организатор мероприятия - епархиальный отдел по делам молодежи Норильской епархии Русской православной церкви. Цель «Школы добровольца» познакомить школьников с представителями различных некоммерческих организаций Норильска и их деятельностью.«Школа добровольца» пройдет в формате многоплощадного форума на котором состоится презентация работы некоммерческих организаций, ведущих добровольческую деятельность. В числе приглашенных, представители: «Православные Добровольцы» Норильской епархии; центр «Милосердия»; центр «Лествица»; благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» и фонд «69 параллель»; благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря наджеду»; АНО «Больничные клоуны», а также представители корпоративного волонтерства «Комбинат добра». В рамках «Школы добровольца» расскажут о деятельности своих организаций, об участии в различных социальных акциях и проектах.Свои двери «Школа добровольца» распахнет 11 ноября с 15 до 17 часов.