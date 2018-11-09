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9 ноября 2018, 17:10



Активисты ЗСК проводят акцию в поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»

Помимо помощи кормами и хозтоварами добровольцы планируют поближе познакомиться с деятельностью фонда и приюта, а также его хвостатыми обитателями. Собранные корма и хозтовары активисты передадут в приют 24 ноября. Стоит добавить, что на счету у строителей это уже не первый благотворительный проект. Так, весной 2017 года уже проводились аналогичные акции по сбору кормов, моющих средств, строительных материалов и так далее. А летом того же года корпоративные волонтеры «Норильского никеля» принимали участие в «Замурчательных субботниках» на территории и в помещениях здания будущего приюта для бездомных животных. Во время субботников была очищена от мусора территория вокруг здания приюта и частично проведен ремонт помещений.

Просмотров:93 Инициаторами акции стала ячейка ДМС «Лидер» ООО «ЗСК», которые решили помочь подопечным благотворительного фонда «Даря надежду» кормами, а также необходимыми хозяйственными принадлежностями. Уже сейчас к акции присоединились активисты корпоративного университета Норникеля, ЦАТК, а также студенты медколледжа, участники рок-группы «Нет идей» и другие.Помимо помощи кормами и хозтоварами добровольцы планируют поближе познакомиться с деятельностью фонда и приюта, а также его хвостатыми обитателями. Собранные корма и хозтовары активисты передадут в приют 24 ноября.Стоит добавить, что на счету у строителей это уже не первый благотворительный проект. Так, весной 2017 года уже проводились аналогичные акции по сбору кормов, моющих средств, строительных материалов и так далее. А летом того же года корпоративные волонтеры «Норильского никеля» принимали участие в «Замурчательных субботниках» на территории и в помещениях здания будущего приюта для бездомных животных. Во время субботников была очищена от мусора территория вокруг здания приюта и частично проведен ремонт помещений.