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9 ноября 2018, 17:43



До конца года в Норильске закончат ремонт 268 лифтов в жилых домах

«Первоначально на 2018 год была запланирована замена 61 лифта по муниципальной программе «Реформирование ЖКХ и повышение энергетической эффективности» и 41 лифта по региональной программе капитального ремонта», - рассказала заместитель начальника УЖКХ по производству Татьяна Шульгина. Однако в Жилищный кодекс были внесены изменения, которые предусматривают приоритет замены лифтов, отработавших свой нормативный срок службы, в региональной программе капремонтов. В итоге региональным оператором были оперативно внесены изменения в краткосрочный план капремонтов и приняты решения о том, чтобы в 2018 году заменить и те лифты, что ожидали своей очереди на 2019 год, - 166 лифтов. В результате в 2018 году в многоквартирных домах Норильска будет заменено 268 лифтов на общую сумму 720 миллионов рублей. Это большой объем работы, для примера в 2017 году эта цифра, тоже немалая, равнялась лишь 116 лифтам. По этому направлению работ были проведены аукционы, выбраны подрядчики, заключены договоры. Сейчас специалисты - как местные, так и приезжие из Сургута, - уже окончили работы по 38 лифтам, которые уже введены в эксплуатацию или готовы к приемке. В работе сейчас находятся 166 лифтов: 68 в центральном районе, 31 - в Талнахе, 67 - в Кайеркане. Договора с подрядчиком заключаются на два месяца, сюда входит демонтаж старого оборудования, монтаж нового, его техническое освидетельствование в экспертной организации и приемка Ростехнадзора. Всего в большом Норильске 1452 лифта, из них 746 (это 51%) уже отработали нормативный срок службы. После ремонтных работ этого года износ лифтового хозяйства сократится до 30 процентов.

Просмотров:98 В этом году в Норильске выполняется значительный объем работ по замене лифтов в жилых домах.«Первоначально на 2018 год была запланирована замена 61 лифта по муниципальной программе «Реформирование ЖКХ и повышение энергетической эффективности» и 41 лифта по региональной программе капитального ремонта», - рассказала заместитель начальника УЖКХ по производству Татьяна Шульгина.Однако в Жилищный кодекс были внесены изменения, которые предусматривают приоритет замены лифтов, отработавших свой нормативный срок службы, в региональной программе капремонтов. В итоге региональным оператором были оперативно внесены изменения в краткосрочный план капремонтов и приняты решения о том, чтобы в 2018 году заменить и те лифты, что ожидали своей очереди на 2019 год, - 166 лифтов.В результате в 2018 году в многоквартирных домах Норильска будет заменено 268 лифтов на общую сумму 720 миллионов рублей. Это большой объем работы, для примера в 2017 году эта цифра, тоже немалая, равнялась лишь 116 лифтам.По этому направлению работ были проведены аукционы, выбраны подрядчики, заключены договоры. Сейчас специалисты - как местные, так и приезжие из Сургута, - уже окончили работы по 38 лифтам, которые уже введены в эксплуатацию или готовы к приемке. В работе сейчас находятся 166 лифтов: 68 в центральном районе, 31 - в Талнахе, 67 - в Кайеркане. Договора с подрядчиком заключаются на два месяца, сюда входит демонтаж старого оборудования, монтаж нового, его техническое освидетельствование в экспертной организации и приемка Ростехнадзора.Всего в большом Норильске 1452 лифта, из них 746 (это 51%) уже отработали нормативный срок службы. После ремонтных работ этого года износ лифтового хозяйства сократится до 30 процентов.