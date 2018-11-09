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9 ноября 2018, 18:31



Уголовное дело возбуждено за невыплату более 40 млн рублей зарплаты работникам предприятия в Норильске

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, и лица, причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Просмотров:113 По предварительной версии следствия руководство ООО «НОРД-ДАЙМОНД» в период с 01 июня по 31 октября 2018 года не выплачивало заработную плату 350 работникам предприятия на сумму более 41 миллиона рублей.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, и лица, причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).