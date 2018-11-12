Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 ноября 2018, 13:04



Норильские госавтоинспекторы выясняют обстоятельства вчерашнего ДТП возле «Родины», в результате которого пострадали четыре пешехода.

В результате ДТП пострадал водитель, так как не был пристегнут ремнем безопасности, ему назначено амбулаторное лечение. 32-летнему пешеходу понадобилась госпитализация, остальным трем пешеходам была оказана разовая медицинская помощь. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия. «Во время движения необходимо постоянно контролировать свой автомобиль и строго соблюдать правила дорожного движения», - настоятельно рекомендуют госавтоинспекторы водителям.

Просмотров:212 Накануне вечером в Центральном районе Норильска 34-летний водитель «Хёндай» допустил наезд на группу пешеходов, стоявших на тротуаре. По предварительной версии, водитель иномарки отвлекся от управления, что повлекло занос автомобиля. Легковушка заехала на тротуар и врезалась в стену дома.В результате ДТП пострадал водитель, так как не был пристегнут ремнем безопасности, ему назначено амбулаторное лечение. 32-летнему пешеходу понадобилась госпитализация, остальным трем пешеходам была оказана разовая медицинская помощь.В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.«Во время движения необходимо постоянно контролировать свой автомобиль и строго соблюдать правила дорожного движения», - настоятельно рекомендуют госавтоинспекторы водителям.