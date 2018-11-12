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12 ноября 2018, 13:15



Команда «Сочная» из Сочи стала победителем 16-го сезона клуба «Веселый «Норникель».

В итоговом протоколе первое место заняли сочинцы, серебро между собой поделили команды «Свои» и «Акватория», третьими стали кавээнщики из «#сКолы». «Я довольна игрой, ведь это всегда большой праздник. В этом году мне особенно понравилась дружественная обстановка между командами. Очень здорово, что в наше движение КВНН вливаются новые участники и силы», - отметила после игры член жюри, начальник управления корпоративных мероприятий «Норникеля» Ирина Заболотная. В свою очередь председатель жюри Ринат Ахметчин отметил, что за КВНН он следит уже 15 лет: «Когда много лет наблюдаешь за командами, то в какой-то момент становится сложно уловить разницу в их выступлениях. Но в этот раз на примере команды «Сочная» я уловил эту разницу – ребята показали настоящий прорыв, настоящий класс», - сказал Ринат Ахметчин.

Просмотров:180 В традиционном корпоративном турнире приняли участие шесть команд: сборные Заполярного филиала - «Свои» и Кольской горно-металлургической компании - «#сКолы», команды главного офиса «Норникеля» - «ГОловняк», Заполярного транспортного филиала - «Акватория» (Дудинка), санатория «Заполярье» - «Сочная» (Сочи) и ООО «Медвежий ручей» - «Медвежья услуга». Участникам необходимо было проявить свои творческие задумки в музыкальных, сценических постановках и конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Домашнее задание». Оценивало выступление команд жюри, в состав которого вошли в том числе и глава Норильска Ринат Ахметчин, а также участник команды КВН «Триод и Диод», чемпион Премьер-лиги КВН Максим Киселев.В итоговом протоколе первое место заняли сочинцы, серебро между собой поделили команды «Свои» и «Акватория», третьими стали кавээнщики из «#сКолы».В свою очередь председатель жюри Ринат Ахметчин отметил, что за КВНН он следит уже 15 лет: