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12 ноября 2018, 13:22



Cтолица Таймыра уже готовится к Дню Победы и приглашает принять участие в патриотической акции «Вместе с дедом на Парад».

В День Победы участники акции, изготовившие транспарант, организуют колонну, которая начнет свое торжественное шествие от Дома быта «Заполярья» и проследует к месту проведения митинга – памятнику воинам-таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Начало движения колонны «Бессмертный полк» запланировано на 10.35. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо в срок до 4 мая 2018 года направить заявку в комитет культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Дудинки по адресу: г. Дудинка, ул. Советская, 41, каб. 5 - отдел молодежной политики и спорта, телефоны: 2-75-11 или 8-908-030-70-71, e-mail: borez@gorod-dudinka.ru. Заявка должна включать контактные данные заявителя, а также Ф. И. О. ветерана. Подробнее с условиями проведения акции можно ознакомиться в положении. Организатором и официальным координатором акции является комитет культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Дудинки.

Просмотров:150 В рамках Всероссийской общественной акции «Бессмертный полк» в заполярной столице состоится гражданская военно-патриотическая акция «Вместе с дедом на Парад», принять участие в которой могут все желающие горожане.В День Победы участники акции, изготовившие транспарант, организуют колонну, которая начнет свое торжественное шествие от Дома быта «Заполярья» и проследует к месту проведения митинга – памятнику воинам-таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Начало движения колонны «Бессмертный полк» запланировано на 10.35.Для того чтобы принять участие в акции, необходимо в срок до 4 мая 2018 года направить заявку в комитет культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Дудинки по адресу: г. Дудинка, ул. Советская, 41, каб. 5 - отдел молодежной политики и спорта, телефоны: 2-75-11 или 8-908-030-70-71, e-mail: borez@gorod-dudinka.ru. Заявка должна включать контактные данные заявителя, а также Ф. И. О. ветерана.Подробнее с условиями проведения акции можно ознакомиться в положении.Организатором и официальным координатором акции является комитет культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Дудинки.