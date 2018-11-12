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12 ноября 2018, 13:27



Норильчане заняли призовые места на первом международном чемпионате Евразии по стритлифтингу.

По итогам же международного чемпионата в Красноярске первые места заняли Оксана Степаненко в номинации «Подтягивание на перекладине» - «Классик» - она показала результат 27,5 кг, что является рекордом Красноярского края и таким образом выполнила звание кандидата в мастера спорта, а также Мухаммад Шарипов в подтягивании на перекладине «Классик» и выполнил звание мастера спорта. Кроме того, Шарипров завоевал серебро в отжиманиях на брусьях (МС). Аяз Мамедов стал вторым в подтягивании на перекладине «Классик» (МС) и третьим - на брусьях (КМС), а Константин Кочан - вторым в отжиманиях на брусьях в категории «Мастер». Об этом ребята сообщили «Заполярной правде» только что, ожидая вылета в Норильск. «В Красноярске, куда мы впервые поехали в рамках пока еще молодого и мало кому известного в Норильске вида спорта, нас удивила приятная и дружелюбная обстановка со стороны всех участников. Представители федерации стритлифтинга России высоко оценили нашу команду, а также особо подчеркнули, что у Норильска есть прекрасная возможность продолжить победное шествие», - отметил Константин Кочан. На очереди у норильчан выступления по стритлифтингу на будущий, 2019 год. Для этого, по словам Константина Кочана, в следующем году также планируется провести отборочные городские соревнования, по итогам которых лучшие спортсмены вновь смогут показать свой уровень на всероссийском и международном уровне. К слову, в Красноярске Константину Кочану поступило предложение войти в совет федерации стритлифтинга России. Добавим, что стритлифтинг появился как одно из направлений воркаута, но впоследствии стал отдельным видом спорта, включающим в себя два движения: подтягивания на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются с отягощением, подвешенным к поясу.

Просмотров:158 Соревнования прошли в Красноярске в СК «Солнечный» и собрали более 50 сильнейших участников Европы и Азии. Норильскую дружину представляли четверо спортсменов, которые заслужили это право по итогам отборочных состязаний, неделю назад впервые прошедших и в Норильске. Напомним, что тогда турнир, организованный норильской федерацией кроссфита под руководством президента федерации Константина Кочана, был проведен благодаря победе в конкурсе социальных проектов некоммерческих организаций. При этом, как отметили кроссфитовцы, проект «Путь от уличного движения до спорта» стал не единственным шагом, предпринятым для продвижения стритлифтинга в Норильске – также был получен сертификат официального представителя Межрегиональной общественной организации «Национальная федерация стритлифтинга», который дает право проводить соревнования, регистрировать рекорды и присваивать звания и разряды по версии ISF.По итогам же международного чемпионата в Красноярске первые места заняли Оксана Степаненко в номинации «Подтягивание на перекладине» - «Классик» - она показала результат 27,5 кг, что является рекордом Красноярского края и таким образом выполнила звание кандидата в мастера спорта, а также Мухаммад Шарипов в подтягивании на перекладине «Классик» и выполнил звание мастера спорта. Кроме того, Шарипров завоевал серебро в отжиманиях на брусьях (МС). Аяз Мамедов стал вторым в подтягивании на перекладине «Классик» (МС) и третьим - на брусьях (КМС), а Константин Кочан - вторым в отжиманиях на брусьях в категории «Мастер».Об этом ребята сообщили «Заполярной правде» только что, ожидая вылета в Норильск.На очереди у норильчан выступления по стритлифтингу на будущий, 2019 год. Для этого, по словам Константина Кочана, в следующем году также планируется провести отборочные городские соревнования, по итогам которых лучшие спортсмены вновь смогут показать свой уровень на всероссийском и международном уровне. К слову, в Красноярске Константину Кочану поступило предложение войти в совет федерации стритлифтинга России.Добавим, что стритлифтинг появился как одно из направлений воркаута, но впоследствии стал отдельным видом спорта, включающим в себя два движения: подтягивания на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются с отягощением, подвешенным к поясу.