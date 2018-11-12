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12 ноября 2018, 13:35



В зимний период 2018-2019 года на водных объектах Красноярского края планируется открыть 135 ледовых переправ.

Усилена профилактическая работа с населением по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах в осенне-зимний период времени, проводятся активно занятия в общеобразовательных учебных и дошкольных учреждениях края, организовываются и проводятся рейды в местах массового выхода людей на лед, говорится в сообщении.

Просмотров:149 Подразделения государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) направили в муниципальные образования рекомендации по оборудованию ледовых переправ. Подготовлен реестр и график открытия планируемых к эксплуатации ледовых переправ на основании представленной информации от органов местного самоуправления: в предстоящий зимний период планируется к открытию 135 переправ (в прошлом году 133) сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Усилена профилактическая работа с населением по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах в осенне-зимний период времени, проводятся активно занятия в общеобразовательных учебных и дошкольных учреждениях края, организовываются и проводятся рейды в местах массового выхода людей на лед, говорится в сообщении.