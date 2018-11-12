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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:18 Жителя Норильска будут судить за кражу золотых украшений на крупную сумму денег.
17:11 Жители Большого Норильска могут принять участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью».
16:21 В Норильске продолжаются игры Ночной хоккейной лиги. По итогам ледовых баталий сильнейшие команды поедут весной на всероссийский финал в Сочи.
15:58 Лапша замерзла – эксперимент удался. Житель Норильска повторил опыт полярников.
15:57 В норильской библиотеке проходит традиционный конкурс юных чтецов. Школьники читают произведения писателей и поэтов Севера.
15:46 Организаторы проекта «Великие имена России» озвучили шорт-листы голосования по присвоению имен российским аэропортам. В Норильске это летчик Михаил Водопьянов, геологи-первопроходцы Николай Урванцев и Александр Сотников.
15:40 Пресс-служба "Нордстара" официально прокомментировала инцидент в небе.
15:17 Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в церемонии зажжения городской чаши огня Универсиады-2019 в Казани.
15:14 Выпускник одной из школ Норильска избран губернатором Хакасии.
15:06 Норильчане стали призерами всероссийских соревнований по спортивной гимнастике.
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