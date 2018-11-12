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12 ноября 2018, 13:37



В связи с аварийной посадкой самолета Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

На борту по предварительным данным находилось 7 членов экипажа, 178 пассажиров, в числе которых 26 детей. - Самолет заходил на аэродром с неисправными закрылками в экстренном режиме. Но перед посадкой на взлетно-посадочную полосу закрылки вышли, и воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Норильска. Никто из находившихся в самолете пассажиров не пострадал, - рассказал представитель ведомства. В связи с инцидентом Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Просмотров:200 В Норильске экстренно сел Boeing с неработающими закрылками. ЧП произошло в шесть часов утра с рейсом Домодедово-Норильск. На подлете у Boeing 737-800 не открылись закрылки, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.На борту по предварительным данным находилось 7 членов экипажа, 178 пассажиров, в числе которых 26 детей.- Самолет заходил на аэродром с неисправными закрылками в экстренном режиме. Но перед посадкой на взлетно-посадочную полосу закрылки вышли, и воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Норильска. Никто из находившихся в самолете пассажиров не пострадал, - рассказал представитель ведомства.В связи с инцидентом Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.