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12 ноября 2018, 14:21



Стартовал чемпионат Таймыра по мини-футболу среди любительских команд Первой лиги.

В следующем туре, 18 ноября, на паркете ДС «БОКМО» встретятся «Строитель» и «Ремонтник», «Медеплавильщик» и «Норильский никель-М», «Надежда» и «Таймыргеофизика», «Океан» и «Арктика». Игры начнутся с 12.00. Кроме того, во Второй лиге, где также участвуют восемь команд, лидирует «Механик», у которого 12 очков в четырех проведенных матчах. Следом с восемью очками в активе идет «Мотор», а замыкает лидирующую тройку «Металлист» - восемь очков. В Третьей лиге на вершине таблицы расположился «Ремонтник-2» (девять очков), на втором месте закрепился «Транспортник» (шесть очков), третье место делят между собой «Медеплавильщик-2» и «Олдбой» - у них по четыре очка, при этом у последних на одну игру меньше. Замыкают турнирную таблицу «Норникель-2003» и «Спарта», расположившиеся на седьмой и восьмой строчках соответственно. Напомним, что по итогам прошлого сезона в Первой лиге победу праздновал «Ремонтник». Во Второй лиге сильнейшим оказался «Механик», в Третьей лиге – «Мотор». По спортивному принципу команды, занявшие последние места в своих лигах, следующий сезон начнут рангом ниже – им на смену придут победители низших лиг. Также добавим, что игры чемпионата и первенства проходят во всех районах Большого Норильска – «БОКМО», ДФК, КОЦ «Талнах» и СК «Кайеркан». С нового года соперничество начнется и в Дудинке.

Просмотров:147 В чемпионате участвуют восемь команд, которые выявят сильнейших по итогам двух кругов. В первом туре, который прошел в КОЦ «Талнах», «Ремонтник» нанес крупное поражение «Норильскому никелю-М» - 10:5, «Океан» оказался на голову сильнее «Медеплавильщика» - 7:0, а «Арктика» в упорном противостоянии уступила «Надежде» - 2:4. Встреча между «Строителем» и «Таймыргеофизикой» (Дудинка) была перенесена на более поздний срок из-за того, что гости по причине погодных условий не смогли прибыть на матч.В следующем туре, 18 ноября, на паркете ДС «БОКМО» встретятся «Строитель» и «Ремонтник», «Медеплавильщик» и «Норильский никель-М», «Надежда» и «Таймыргеофизика», «Океан» и «Арктика». Игры начнутся с 12.00.Кроме того, во Второй лиге, где также участвуют восемь команд, лидирует «Механик», у которого 12 очков в четырех проведенных матчах. Следом с восемью очками в активе идет «Мотор», а замыкает лидирующую тройку «Металлист» - восемь очков. В Третьей лиге на вершине таблицы расположился «Ремонтник-2» (девять очков), на втором месте закрепился «Транспортник» (шесть очков), третье место делят между собой «Медеплавильщик-2» и «Олдбой» - у них по четыре очка, при этом у последних на одну игру меньше. Замыкают турнирную таблицу «Норникель-2003» и «Спарта», расположившиеся на седьмой и восьмой строчках соответственно.Напомним, что по итогам прошлого сезона в Первой лиге победу праздновал «Ремонтник». Во Второй лиге сильнейшим оказался «Механик», в Третьей лиге – «Мотор». По спортивному принципу команды, занявшие последние места в своих лигах, следующий сезон начнут рангом ниже – им на смену придут победители низших лиг.Также добавим, что игры чемпионата и первенства проходят во всех районах Большого Норильска – «БОКМО», ДФК, КОЦ «Талнах» и СК «Кайеркан». С нового года соперничество начнется и в Дудинке.