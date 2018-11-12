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12 ноября 2018, 14:36



В Норильске выявили сильнейших дзюдоистов на первенстве ДЮСШ.

«Для многих из них подобные выступления являются первым шагом к дальнейшим успехам на более высоком уровне», - сказал Данис Манашов. А уже в эту субботу, 17 ноября, в Кайеркане на базе ДЮСШ-5 (ул. Первомайская, 10) пройдет первенство Норильска среди юниоров до 21 года. Начало состязаний – в 11.00.

Просмотров:130 Соревнования прошли во Дворце спорта «Арктика» и собрали младших юношей 2005-2008 годов рождения – всего более 80 воспитанников. По словам тренера по дзюдо ДЮСШ-5 Даниса Манашова, участники первенства, несмотря на юный возраст, смогли продемонстрировать достаточно хорошую подготовку и волю к победе.А уже в эту субботу, 17 ноября, в Кайеркане на базе ДЮСШ-5 (ул. Первомайская, 10) пройдет первенство Норильска среди юниоров до 21 года. Начало состязаний – в 11.00.