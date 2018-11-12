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12 ноября 2018, 14:47



Новая техника и экипировка для Вооруженных сил РФ в Арктике прошла испытания на Таймыре и Ямале.

Новейший арктический снегоход разработан в двух версиях: один - традиционный гусеничный аппарат для использования в условиях Крайнего Севера, другой снегоход – его водоплавающая разновидность, мини-амфибия. Концерн «Калашников» создал новый комплект арктической военной экипировки, состоящий из 200 предметов одежды и аксессуаров. Все они рассчитаны на эксплуатацию при крайне низких температурах. При этом вся новая военно-арктическая амуниция была успешно протестирована на теплосбережение и хладостойкость на российских военных полигонах в Заполярье. Испытания проводились в зимних условиях на Ямале и Таймыре при температуре в -47 градусов Цельсия и скорости ветра до 25 метров в секунду. Военнослужащие в новой амуниции перенесли такие экстремальные погодные условия благополучно, без признаков обморожения или переохлаждения, говорится в сообщении.

Просмотров:148 Новая техника и экипировка разработаны для российских военных, дислоцированных в Арктическом регионе. В частности, скоро встанет на вооружение новый снегоход, специально спроектированный и разработанный для этих целей конструкторами военно-промышленной группы «Ком». Производить эту модель последнего поколения будут в Республике Татарстан. Стоимость проекта - 250 млн рублей, сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Российской Федерации.Новейший арктический снегоход разработан в двух версиях: один - традиционный гусеничный аппарат для использования в условиях Крайнего Севера, другой снегоход – его водоплавающая разновидность, мини-амфибия.Концерн «Калашников» создал новый комплект арктической военной экипировки, состоящий из 200 предметов одежды и аксессуаров. Все они рассчитаны на эксплуатацию при крайне низких температурах. При этом вся новая военно-арктическая амуниция была успешно протестирована на теплосбережение и хладостойкость на российских военных полигонах в Заполярье.Испытания проводились в зимних условиях на Ямале и Таймыре при температуре в -47 градусов Цельсия и скорости ветра до 25 метров в секунду. Военнослужащие в новой амуниции перенесли такие экстремальные погодные условия благополучно, без признаков обморожения или переохлаждения, говорится в сообщении.