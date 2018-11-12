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12 ноября 2018, 14:53



В разных районах Норильска произошли два пожара в гостинках.

В воскресенье утром в Центральном районе на Молодежном проезде, 25, в одной из комнат загорелись домашние вещи на площади 1 кв. м. Причиной тому стало неосторожное обращение с огнем.

Просмотров:173 В пятницу вечером в Кайеркане пожарные тушили мусор в заброшенной комнате по Шахтерской, 5. Напомним, что данный дом гостиничного типа находится на стадии расселения из-за аварийного состояния. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Пострадавших нет.В воскресенье утром в Центральном районе на Молодежном проезде, 25, в одной из комнат загорелись домашние вещи на площади 1 кв. м. Причиной тому стало неосторожное обращение с огнем.