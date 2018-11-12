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12 ноября 2018, 15:06



Норильчане стали призерами всероссийских соревнований по спортивной гимнастике.

Из числа наших спортсменов на пьедестал почета поднялись: Сергей Михно, занявший первое место по программе взрослого спортивного разряда в вольных упражнениях, второе – по кольцам, третье – по конь-махи, перекладине и брусьям, а также Екатерина Куцева, которая в этом году улучшила свой результат, завоевав второе место в опорном прыжке по программе второго взрослого разряда. По словам тренеров спортсменов Евгении Ильиных и Александра Коростелева, успех норильчан в Красноярске – результат ежедневных тренировок и, как следствие, хорошей подготовленности.

Просмотров:147 Выступления прошли в Красноярске и были посвящены памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. Семеро норильских гимнастов, воспитанников ДЮСШ-2, состязались в составе сборной Красноярского края.Из числа наших спортсменов на пьедестал почета поднялись: Сергей Михно, занявший первое место по программе взрослого спортивного разряда в вольных упражнениях, второе – по кольцам, третье – по конь-махи, перекладине и брусьям, а также Екатерина Куцева, которая в этом году улучшила свой результат, завоевав второе место в опорном прыжке по программе второго взрослого разряда.По словам тренеров спортсменов Евгении Ильиных и Александра Коростелева, успех норильчан в Красноярске – результат ежедневных тренировок и, как следствие, хорошей подготовленности.