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12 ноября 2018, 15:14

Выпускник одной из школ Норильска избран губернатором Хакасии.


Хакасия выбрала главу — по предварительным итогам выборов, республику возглавит 30-летний кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Такие данные приводит ЦИК по результатам обработки 94% протоколов, сообщает sibnet.
Коммунист Валентин Коновалов — единственный кандидат на выборах главы Республики Хакасия. Для победы ему необходимо получить более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В бюллетенях на выборах 11 ноября было только две графы — «за» и «против».
Согласно информации Центризбиркома, за Коновалова проголосовали 57,45% (96 365 голосов), против — 41,35% (69 360 голосов). Разница составляет 27 005 голосов. Таким образом, обработка оставшихся протоколов ситуацию принципиально не изменит.
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев ранее заявил, что серьезных нарушений в ходе второго тура выборов главы Хакасии не было.
По его словам, поступили отдельные жалобы на нарушения. «Предстоит их проанализировать до подведения итогов голосования», — отметил он, уточнив, что на официальное подведение итогов у избиркома Хакасии есть 10 дней.
В первом туре выборов 9 сентября действующий на тот момент глава региона Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив Коновалову, получившему 44,81%. Второй тур был назначен на 23 сентября, но за два дня до этого Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Впоследствии он ушел в отставку, а врио главы региона был назначен замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев.
Позднее свои кандидатуры сняли другие участники первого тура — Андрей Филягин («Справедливая Россия») и Александр Мяхар ("Партия роста"). После нескольких переносов второй тур был назначен на 11 ноября и в него вышел единственный кандидат.
Валентину Коновалову 30 лет. Родился в Охотске, школьные годы провел в Норильске, затем получил юридическое образование в Хакасском госуниверситете.
С 2007 года член КПРФ, в 2018-м был избран первым секретарем Комитета Хакасского регионального отделения КПРФ. С 2013-го — депутат городского Совета Абакана.
Женат, воспитывает двух дочерей и сына. Среди своих увлечений называл спорт, классическую художественную и историческую литературу, поэзию.

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