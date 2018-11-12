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12 ноября 2018, 15:17



Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в церемонии зажжения городской чаши огня Универсиады-2019 в Казани.

Факелоносцы Всемирных студенческих игр пронесли главный символ Универсиады по центральным улицам столицы Республики Татарстан от Дворца земледельцев мимо известных достопримечательностей города. Завершился этап эстафеты огня Студенческих игр около главного корпуса Казанского федерального университета, где состоялся финальный праздник, кульминацией которого стало зажжение городской чаши огня. Предваряя церемонию зажжения чаши огня Всемирных студенческих состязаний, Рустам Минниханов и Александр Усс поприветствовали факелоносцев и жителей Казани. «Эстафета огня зимней Универсиады-2019 – знаменательное событие для нашего города, – сказал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. – Красноярск сегодня готовится к проведению Студенческих игр. Мы были участниками заявочной кампании, когда столица Красноярского края боролась за право провести Универсиаду, принимаем и сейчас активное участие в подготовке к этому международному событию. Мы этот путь уже прошли, но мы открыты для того, чтобы помочь красноярцам. Подготовка идет, и понятно, что всегда есть какие-то сложности, но, я думаю, вместе мы со всем справимся. И Россия ещё раз докажет, что мы лучшие!». «Благодаря тому, что летняя Универсиада 2013 года прошла в Казани на высочайшем уровне, стало возможным и принятие Международной федерацией студенческого спорта решения о проведении в Красноярске первой в России зимней Универсиады, - сказал Александр Усс. - Отмечу, что для Казани, во-первых, был характерен высочайший уровень строительства спортивных объектов. Второе – это подготовка самого города к встрече гостей. Третье – создание атмосферы гостеприимства, которая требует не просто широкой души, но и весьма квалифицированной работы. Эти три составляющие являются для нас принципиальными. Мы надеемся, что, в том числе и опираясь на опыт наших коллег из Казани, сможем достойно представить нашу страну. В течение четырех лет мы много общались с представителями Казани, чтобы перенять их уникальный опыт. В декабре ещё раз пришлем сюда большую команду специалистов, чтобы отточить технологию проведения крупных международных комплексных соревнований». В этот же день Александр Усс побывал на стадионе «Казань Арена» – многофункциональном комплексе, предназначенном для проведения футбольных матчей, крупных спортивных мероприятий, развлекательных шоу и концертов. Его построили для проведения церемоний открытия и закрытия Студенческих игр. Однако уже в 2015 году на стадионе установили временные бассейны для проведения соревнований по плаванию и синхронному плаванию, которые проходили в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. В этом году на стадионе состоялось 6 матчей чемпионата мира по футболу. Из Казани огонь зимней Универсиады-2019 отправится в Екатеринбург, где 17 ноября пройдет следующий этап эстафеты, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Просмотров:161 Огонь зимних Студенческих игр, которые пройдут в марте следующего года в Красноярске, доставили в Казань из Архангельска в рамках эстафеты огня.Факелоносцы Всемирных студенческих игр пронесли главный символ Универсиады по центральным улицам столицы Республики Татарстан от Дворца земледельцев мимо известных достопримечательностей города. Завершился этап эстафеты огня Студенческих игр около главного корпуса Казанского федерального университета, где состоялся финальный праздник, кульминацией которого стало зажжение городской чаши огня.Предваряя церемонию зажжения чаши огня Всемирных студенческих состязаний, Рустам Минниханов и Александр Усс поприветствовали факелоносцев и жителей Казани.«Эстафета огня зимней Универсиады-2019 – знаменательное событие для нашего города, – сказал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. – Красноярск сегодня готовится к проведению Студенческих игр. Мы были участниками заявочной кампании, когда столица Красноярского края боролась за право провести Универсиаду, принимаем и сейчас активное участие в подготовке к этому международному событию. Мы этот путь уже прошли, но мы открыты для того, чтобы помочь красноярцам. Подготовка идет, и понятно, что всегда есть какие-то сложности, но, я думаю, вместе мы со всем справимся. И Россия ещё раз докажет, что мы лучшие!».«Благодаря тому, что летняя Универсиада 2013 года прошла в Казани на высочайшем уровне, стало возможным и принятие Международной федерацией студенческого спорта решения о проведении в Красноярске первой в России зимней Универсиады, - сказал Александр Усс. - Отмечу, что для Казани, во-первых, был характерен высочайший уровень строительства спортивных объектов. Второе – это подготовка самого города к встрече гостей. Третье – создание атмосферы гостеприимства, которая требует не просто широкой души, но и весьма квалифицированной работы. Эти три составляющие являются для нас принципиальными. Мы надеемся, что, в том числе и опираясь на опыт наших коллег из Казани, сможем достойно представить нашу страну. В течение четырех лет мы много общались с представителями Казани, чтобы перенять их уникальный опыт. В декабре ещё раз пришлем сюда большую команду специалистов, чтобы отточить технологию проведения крупных международных комплексных соревнований».В этот же день Александр Усс побывал на стадионе «Казань Арена» – многофункциональном комплексе, предназначенном для проведения футбольных матчей, крупных спортивных мероприятий, развлекательных шоу и концертов. Его построили для проведения церемоний открытия и закрытия Студенческих игр. Однако уже в 2015 году на стадионе установили временные бассейны для проведения соревнований по плаванию и синхронному плаванию, которые проходили в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. В этом году на стадионе состоялось 6 матчей чемпионата мира по футболу.Из Казани огонь зимней Универсиады-2019 отправится в Екатеринбург, где 17 ноября пройдет следующий этап эстафеты, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.