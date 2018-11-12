Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
12 ноября 2018, 15:17

Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в церемонии зажжения городской чаши огня Универсиады-2019 в Казани.


Огонь зимних Студенческих игр, которые пройдут в марте следующего года в Красноярске, доставили в Казань из Архангельска в рамках эстафеты огня.
Факелоносцы Всемирных студенческих игр пронесли главный символ Универсиады по центральным улицам столицы Республики Татарстан от Дворца земледельцев мимо известных достопримечательностей города. Завершился этап эстафеты огня Студенческих игр около главного корпуса Казанского федерального университета, где состоялся финальный праздник, кульминацией которого стало зажжение городской чаши огня.
Предваряя церемонию зажжения чаши огня Всемирных студенческих состязаний, Рустам Минниханов и Александр Усс поприветствовали факелоносцев и жителей Казани.
«Эстафета огня зимней Универсиады-2019 – знаменательное событие для нашего города, – сказал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. – Красноярск сегодня готовится к проведению Студенческих игр. Мы были участниками заявочной кампании, когда столица Красноярского края боролась за право провести Универсиаду, принимаем и сейчас активное участие в подготовке к этому международному событию. Мы этот путь уже прошли, но мы открыты для того, чтобы помочь красноярцам. Подготовка идет, и понятно, что всегда есть какие-то сложности, но, я думаю, вместе мы со всем справимся. И Россия ещё раз докажет, что мы лучшие!».
«Благодаря тому, что летняя Универсиада 2013 года прошла в Казани на высочайшем уровне, стало возможным и принятие Международной федерацией студенческого спорта решения о проведении в Красноярске первой в России зимней Универсиады, - сказал Александр Усс. - Отмечу, что для Казани, во-первых, был характерен высочайший уровень строительства спортивных объектов. Второе – это подготовка самого города к встрече гостей. Третье – создание атмосферы гостеприимства, которая требует не просто широкой души, но и весьма квалифицированной работы. Эти три составляющие являются для нас принципиальными. Мы надеемся, что, в том числе и опираясь на опыт наших коллег из Казани, сможем достойно представить нашу страну. В течение четырех лет мы много общались с представителями Казани, чтобы перенять их уникальный опыт. В декабре ещё раз пришлем сюда большую команду специалистов, чтобы отточить технологию проведения крупных международных комплексных соревнований».
В этот же день Александр Усс побывал на стадионе «Казань Арена» – многофункциональном комплексе, предназначенном для проведения футбольных матчей, крупных спортивных мероприятий, развлекательных шоу и концертов. Его построили для проведения церемоний открытия и закрытия Студенческих игр. Однако уже в 2015 году на стадионе установили временные бассейны для проведения соревнований по плаванию и синхронному плаванию, которые проходили в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. В этом году на стадионе состоялось 6 матчей чемпионата мира по футболу.
Из Казани огонь зимней Универсиады-2019 отправится в Екатеринбург, где 17 ноября пройдет следующий этап эстафеты, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Просмотров:161
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 12 ноября 2018 
17:18   Жителя Норильска будут судить за кражу золотых украшений на крупную сумму денег. 17:11   Жители Большого Норильска могут принять участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью».
16:21   В Норильске продолжаются игры Ночной хоккейной лиги. По итогам ледовых баталий сильнейшие команды поедут весной на всероссийский финал в Сочи. 15:58   Лапша замерзла – эксперимент удался. Житель Норильска повторил опыт полярников.
15:57   В норильской библиотеке проходит традиционный конкурс юных чтецов. Школьники читают произведения писателей и поэтов Севера. 15:46   Организаторы проекта «Великие имена России» озвучили шорт-листы голосования по присвоению имен российским аэропортам. В Норильске это ...
15:40   Пресс-служба "Нордстара" официально прокомментировала инцидент в небе. 15:17   Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в церемонии зажжения городской чаши огня Универсиады-2019 в Казани.
15:14   Выпускник одной из школ Норильска избран губернатором Хакасии. 15:06   Норильчане стали призерами всероссийских соревнований по спортивной гимнастике.
14:53   В разных районах Норильска произошли два пожара в гостинках. 14:47   Новая техника и экипировка для Вооруженных сил РФ в Арктике прошла испытания на Таймыре и Ямале.
14:36   В Норильске выявили сильнейших дзюдоистов на первенстве ДЮСШ. 14:21   Стартовал чемпионат Таймыра по мини-футболу среди любительских команд Первой лиги.
13:37   В связи с аварийной посадкой самолета Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. 13:35   В зимний период 2018-2019 года на водных объектах Красноярского края планируется открыть 135 ледовых переправ.
13:27   Норильчане заняли призовые места на первом международном чемпионате Евразии по стритлифтингу. 13:22   Cтолица Таймыра уже готовится к Дню Победы и приглашает принять участие в патриотической акции «Вместе с дедом на Парад».
13:15   Команда «Сочная» из Сочи стала победителем 16-го сезона клуба «Веселый «Норникель». 13:04   Норильские госавтоинспекторы выясняют обстоятельства вчерашнего ДТП возле «Родины», в результате которого пострадали четыре пешехода.
12:35   Обратной дороги нет. Принято окончательное решение относительно судьбы здания гимназии № 4: на его месте будет новая школа. 12:32   Администрация Норильска собирает информацию о нуждах ветеранов.
12:31   В Норильске среди семей медработников прошли соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 12:21   Дед Мороз отметит день рождения в Красноярске.
12:03   Лучшего педагога родного языка определят на Таймыре. 11:55   Норильская сборная боксеров приняла участие во всероссийском турнире памяти заслуженного тренера России Леонида Николаевича Пивоварова.
11:06   ДТП на тротуаре. Легковушка сбила 4 пешеходов в центре Норильска. 11:05   Огради свою семью от пожара! В Норильске реализуется программа по установке АДИ.
10:37   В Норильске при пожаре пострадали два человека. 09:58   В «Арктике» только что стартовал фестиваль культуры и спорта среди сотрудников силовых и юридических ведомств Красноярского края, расположенных за полярным кругом.
09:42   Для жителей Крайнего Севера предложили отложить введение платы за обращение с отходами. 09:39   Норильчане написали географический диктант.
09:36   Таймыр примет участие в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. 09:27   Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске. Он следовал по маршруту Домодедово - Норильск.
09:26   Дороги в аэропорт Норильска открыли для движения после метели и штормового ветра.

 9 ноября 2018 
18:31   Уголовное дело возбуждено за невыплату более 40 млн рублей зарплаты работникам предприятия в Норильске 17:43   До конца года в Норильске закончат ремонт 268 лифтов в жилых домах
17:10   Активисты ЗСК проводят акцию в поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» 17:07   В это воскресенье в здании Архиерейского подворья храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской для учащихся норильских школ распахнет свои двери «Школа добровольца»
17:04   Фильм "Территория" попал в топ самых вдохновляющих фильмов для путешествий. 17:00   Самую полезную в мире рыбу обнаружили на Таймыре ученые СФУ.
16:55   Сегодня рабочий день прокурор Норильска провел в Снежногорске. Исполняющим обязанности прокурора города Норильска Х.А. Гутаевым организована ... 16:40   Норильский колледж искусств представит в рамках этнофестиваля «Большой Аргиш» собственную программу «Таймыр - мой дом родной»
16:25   До ста сотрудников «Норникеля» станут волонтерами на Универсиаде в Красноярске. Всего планируется задействовать пять тысяч волонтеров 16:23   Синоптики советуют на выходные одеваться потеплее.
16:10   Подготовка к «Кулинарному Аргишу» в Норильске вышла на финишную прямую 15:59   В преддверии Дня сотрудника ОВД в норильской полиции состоялось торжественное мероприятие.
15:24   В квартирах экс-сотрудников министерства соцполитики Красноярского края нашли купленную для ветеранов технику. 14:48   МФК «Норильский никель» отправился на учебно-тренировочный сбор в Сочи.
14:28   Прощание с Зоей Яковлевной Нардиной состоится во вторник, 13 ноября, в полдень в ритуальном зале на Голиково.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх