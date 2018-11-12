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12 ноября 2018, 15:40



Пресс-служба "Нордстара" официально прокомментировала инцидент в небе.



Просмотров:204 САМОЛЕТ АВИАКОМПАНИИ NORDSTAR СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ В НОРИЛЬСКЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ. Воздушное судно Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, выполняющее рейс из Москвы в Норильск, совершил посадку в штатном режиме в аэропорту «Норильск». В процессе подготовки к посадке произошло ложное срабатывание сигнализации положения предкрылков. Экипаж воздушного судна в соответствии с нормативной документацией применил альтернативный (дублирующий) способ выпуска посадочной механизации крыла. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 179 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажиры обратного рейса были отправлены другим рейсом авиакомпании NordStar из аэропорта "Норильск" в аэропорт «Домодедово».