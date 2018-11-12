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12 ноября 2018, 15:46



Организаторы проекта «Великие имена России» озвучили шорт-листы голосования по присвоению имен российским аэропортам. В Норильске это летчик Михаил Водопьянов, геологи-первопроходцы Николай Урванцев и Александр Сотников.

Сегодня, 12 ноября, начался последний, четвертый этап проекта - финальное голосование. Оно проходит на сайте великиеимена.рф, в соцсетях, на горячей линии - 8-800-707-93-17. В Норильске в ближайшее время также должно начаться анкетирование. Его организуют в кинотеатре «Родина», аэропорту, административно-деловом центре (автовокзал) и в СРК "Арена". Вместе с тем в минувшую субботу в Норильске был организован круглый стол, посвященный присвоению аэропорту Норильска имени одного из значимых людей. Его организовал молодежный экспертный совет при губернаторе Красноярского края, пригласив представителей различных общественных организаций. Там, в частности, было озвучено, что на втором этапе конкурса в аэропорту Норильска в течение четырех дней работали стойки сбора общественного мнения: практически 100 процентов опрошенных там людей предлагали вернуть аэропорту название "Алыкель", а многие даже не знали, что воздушная гавань Норильска уже не носит это имя. Алыкель - это топоним, так называется местность, где в середине 1960-х был построен наш аэропорт. Уже на этапе его строительства в официальных документах встречалось два равноправных названия и "аэропорт Норильск" и "аэродром Алыкель". В газетных статьях, которые в дальнейшем писали в том числе и сами авиаторы, тоже можно встретить оба варианта. В 2009-м ЗАО "Алыкель" поменяло название на ООО "Аэропорт "Норильск". Прежний топоним остался в названии аэродрома как земельного участка для взлёта и посадки - "Норильск (Алыкель)". На круглом столе в очередной раз повторялось, что конкурс присвоения имени не предполагает переименования аэропорта. Но если общественность города все же настаивает на «Алыкеле», то с соответствующим открытом письмом-предложением можно обратиться к администрации воздушной гавани. Такую народную инициативу могла бы взять на себя, например, местная общественная палата Норильска. Финальные имена-победители, которые присвоят аэропортам, будут названы 5 декабря.

Просмотров:161 11 ноября окончился 3-й этап проекта "Великие имена России", когда были составлены шорт-листы для каждого из 47 аэропортов-участников. По три фамилии-претендента, значимых для городов людей, были определены в ходе социологических опросов. Норильск выбрал летчика Михаила Водопьянова, геологов-первопроходцев Николая Урванцева и Александра Сотникова. Красноярск - писателя Виктора Астафьева, художника Василия Сурикова и оперного певца Дмитрия Хворостовского.Сегодня, 12 ноября, начался последний, четвертый этап проекта - финальное голосование. Оно проходит на сайте великиеимена.рф, в соцсетях, на горячей линии - 8-800-707-93-17. В Норильске в ближайшее время также должно начаться анкетирование. Его организуют в кинотеатре «Родина», аэропорту, административно-деловом центре (автовокзал) и в СРК "Арена".Вместе с тем в минувшую субботу в Норильске был организован круглый стол, посвященный присвоению аэропорту Норильска имени одного из значимых людей. Его организовал молодежный экспертный совет при губернаторе Красноярского края, пригласив представителей различных общественных организаций. Там, в частности, было озвучено, что на втором этапе конкурса в аэропорту Норильска в течение четырех дней работали стойки сбора общественного мнения: практически 100 процентов опрошенных там людей предлагали вернуть аэропорту название "Алыкель", а многие даже не знали, что воздушная гавань Норильска уже не носит это имя. Алыкель - это топоним, так называется местность, где в середине 1960-х был построен наш аэропорт. Уже на этапе его строительства в официальных документах встречалось два равноправных названия и "аэропорт Норильск" и "аэродром Алыкель". В газетных статьях, которые в дальнейшем писали в том числе и сами авиаторы, тоже можно встретить оба варианта. В 2009-м ЗАО "Алыкель" поменяло название на ООО "Аэропорт "Норильск". Прежний топоним остался в названии аэродрома как земельного участка для взлёта и посадки - "Норильск (Алыкель)".На круглом столе в очередной раз повторялось, что конкурс присвоения имени не предполагает переименования аэропорта. Но если общественность города все же настаивает на «Алыкеле», то с соответствующим открытом письмом-предложением можно обратиться к администрации воздушной гавани. Такую народную инициативу могла бы взять на себя, например, местная общественная палата Норильска.Финальные имена-победители, которые присвоят аэропортам, будут названы 5 декабря.