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12 ноября 2018, 15:57



В норильской библиотеке проходит традиционный конкурс юных чтецов. Школьники читают произведения писателей и поэтов Севера.

Кроме норильчан, в чтении стихов и прозы соревнуются юные жители всего полуострова Таймыр. В минувшую субботу в публичной библиотеке проходил полуфинал, в нем было заявлено 73 финалиста школьных этапов, все они состоялись накануне. Некоторые школы представили на полуфинал не по одному, а по три и даже четыре участника. К сожалению, 12 ребят из Дудинки из-за непогоды не доехали до Норильска - жюри прослушает их отдельно, 14 ноября. Заявленная тема «Таймыр. Гений места» только на первый взгляд казалась сложной, в результате она идеально подошла участникам в возрасте от 10 до 17 лет. Многие выбрали произведения малочисленных коренных народов Севера в переводе на русский язык. В полуфинале дети читали Валерия Кравца, Любовь Ненянг, Огдо Аксенову, Эдуарда Нонина, сказки «народов чума», отрывки из легенд и мифологических сказаний. Среди авторов фигурировали Зорий Яхнин, Алитет Немтушкин, Роберт Рождественский, а также наши современницы, норильчанки Наталья Блохина, Наталья Фомина, Анна Сабаева, Елена Коваленко. Многие из детей действительно пережили тот материал, который подготовили вместе со своими наставниками для чтения на публику. Член жюри конкурса, актриса Галина Савина, обратилась к ребятам с необычным напутствием: «Язык - это особый код. Если мы с ним знакомы, мы понимаем себя в этом мире. У вас, мои дорогие, посредством языка есть возможность выразить невероятную энергию, достучаться до кого-то в этой вселенной. Это великий дар, правильно его используйте». Актер Сергей Даданов, тоже судивший конкурс, подошел к делу более прагматично, указав школьникам на наиболее типичные ошибки при чтении - в произношении, логических ударениях, расстановке акцентов и т.д. По результатам полуфинала 20 человек войдут в финальную часть программы, их оценит жюри, в которое войдут гости «Большого Аргиша» российский актер театра и кино Александр Головин, писатель и журналист Марина Москвина, представительница древнего северного этноса певица Надежда Сэротэтто. 17 ноября выставлять баллы за оригинальность и выразительность талантливым ребятишкам будут также актриса норильского театра драмы Лариса Ребрий и норильская поэтесса, руководитель местной писательской организации Татьяна Шайбулатова. Учредитель конкурса - Фонд "Живая классика", организатор - АНО "Агентство развития Норильска"; в числе партнеров - Управление общего и дошкольного образования администрации г. Норильска, Управления образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Публичная библиотека МБУ "ЦБС" г. Норильска и Таймырское региональное отделения Союза российских писателей.

Просмотров:159 Конкурс проводится в рамках международного конкурса юных чтецов «Живая классика», однако наше соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических и поэтических произведений писателей и поэтов приурочено к северной тематике. Ведь проводится оно именно тогда, когда на территории двух наших городов - Норильска и Дудинки - проходит этнический фестиваль «Большой Аргиш».Кроме норильчан, в чтении стихов и прозы соревнуются юные жители всего полуострова Таймыр. В минувшую субботу в публичной библиотеке проходил полуфинал, в нем было заявлено 73 финалиста школьных этапов, все они состоялись накануне. Некоторые школы представили на полуфинал не по одному, а по три и даже четыре участника. К сожалению, 12 ребят из Дудинки из-за непогоды не доехали до Норильска - жюри прослушает их отдельно, 14 ноября.Заявленная тема «Таймыр. Гений места» только на первый взгляд казалась сложной, в результате она идеально подошла участникам в возрасте от 10 до 17 лет. Многие выбрали произведения малочисленных коренных народов Севера в переводе на русский язык. В полуфинале дети читали Валерия Кравца, Любовь Ненянг, Огдо Аксенову, Эдуарда Нонина, сказки «народов чума», отрывки из легенд и мифологических сказаний. Среди авторов фигурировали Зорий Яхнин, Алитет Немтушкин, Роберт Рождественский, а также наши современницы, норильчанки Наталья Блохина, Наталья Фомина, Анна Сабаева, Елена Коваленко. Многие из детей действительно пережили тот материал, который подготовили вместе со своими наставниками для чтения на публику. Член жюри конкурса, актриса Галина Савина, обратилась к ребятам с необычным напутствием: «Язык - это особый код. Если мы с ним знакомы, мы понимаем себя в этом мире. У вас, мои дорогие, посредством языка есть возможность выразить невероятную энергию, достучаться до кого-то в этой вселенной. Это великий дар, правильно его используйте». Актер Сергей Даданов, тоже судивший конкурс, подошел к делу более прагматично, указав школьникам на наиболее типичные ошибки при чтении - в произношении, логических ударениях, расстановке акцентов и т.д.По результатам полуфинала 20 человек войдут в финальную часть программы, их оценит жюри, в которое войдут гости «Большого Аргиша» российский актер театра и кино Александр Головин, писатель и журналист Марина Москвина, представительница древнего северного этноса певица Надежда Сэротэтто. 17 ноября выставлять баллы за оригинальность и выразительность талантливым ребятишкам будут также актриса норильского театра драмы Лариса Ребрий и норильская поэтесса, руководитель местной писательской организации Татьяна Шайбулатова.Учредитель конкурса - Фонд "Живая классика", организатор - АНО "Агентство развития Норильска"; в числе партнеров - Управление общего и дошкольного образования администрации г. Норильска, Управления образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Публичная библиотека МБУ "ЦБС" г. Норильска и Таймырское региональное отделения Союза российских писателей.