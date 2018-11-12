Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
12 ноября 2018, 15:57

В норильской библиотеке проходит традиционный конкурс юных чтецов. Школьники читают произведения писателей и поэтов Севера.


Конкурс проводится в рамках международного конкурса юных чтецов «Живая классика», однако наше соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических и поэтических произведений писателей и поэтов приурочено к северной тематике. Ведь проводится оно именно тогда, когда на территории двух наших городов - Норильска и Дудинки - проходит этнический фестиваль «Большой Аргиш».
Кроме норильчан, в чтении стихов и прозы соревнуются юные жители всего полуострова Таймыр. В минувшую субботу в публичной библиотеке проходил полуфинал, в нем было заявлено 73 финалиста школьных этапов, все они состоялись накануне. Некоторые школы представили на полуфинал не по одному, а по три и даже четыре участника. К сожалению, 12 ребят из Дудинки из-за непогоды не доехали до Норильска - жюри прослушает их отдельно, 14 ноября.
Заявленная тема «Таймыр. Гений места» только на первый взгляд казалась сложной, в результате она идеально подошла участникам в возрасте от 10 до 17 лет. Многие выбрали произведения малочисленных коренных народов Севера в переводе на русский язык. В полуфинале дети читали Валерия Кравца, Любовь Ненянг, Огдо Аксенову, Эдуарда Нонина, сказки «народов чума», отрывки из легенд и мифологических сказаний. Среди авторов фигурировали Зорий Яхнин, Алитет Немтушкин, Роберт Рождественский, а также наши современницы, норильчанки Наталья Блохина, Наталья Фомина, Анна Сабаева, Елена Коваленко. Многие из детей действительно пережили тот материал, который подготовили вместе со своими наставниками для чтения на публику. Член жюри конкурса, актриса Галина Савина, обратилась к ребятам с необычным напутствием: «Язык - это особый код. Если мы с ним знакомы, мы понимаем себя в этом мире. У вас, мои дорогие, посредством языка есть возможность выразить невероятную энергию, достучаться до кого-то в этой вселенной. Это великий дар, правильно его используйте». Актер Сергей Даданов, тоже судивший конкурс, подошел к делу более прагматично, указав школьникам на наиболее типичные ошибки при чтении - в произношении, логических ударениях, расстановке акцентов и т.д.
По результатам полуфинала 20 человек войдут в финальную часть программы, их оценит жюри, в которое войдут гости «Большого Аргиша» российский актер театра и кино Александр Головин, писатель и журналист Марина Москвина, представительница древнего северного этноса певица Надежда Сэротэтто. 17 ноября выставлять баллы за оригинальность и выразительность талантливым ребятишкам будут также актриса норильского театра драмы Лариса Ребрий и норильская поэтесса, руководитель местной писательской организации Татьяна Шайбулатова.
Учредитель конкурса - Фонд "Живая классика", организатор - АНО "Агентство развития Норильска"; в числе партнеров - Управление общего и дошкольного образования администрации г. Норильска, Управления образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Публичная библиотека МБУ "ЦБС" г. Норильска и Таймырское региональное отделения Союза российских писателей.
Просмотров:159
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 12 ноября 2018 
17:18   Жителя Норильска будут судить за кражу золотых украшений на крупную сумму денег. 17:11   Жители Большого Норильска могут принять участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью».
16:21   В Норильске продолжаются игры Ночной хоккейной лиги. По итогам ледовых баталий сильнейшие команды поедут весной на всероссийский финал в Сочи. 15:58   Лапша замерзла – эксперимент удался. Житель Норильска повторил опыт полярников.
15:57   В норильской библиотеке проходит традиционный конкурс юных чтецов. Школьники читают произведения писателей и поэтов Севера. 15:46   Организаторы проекта «Великие имена России» озвучили шорт-листы голосования по присвоению имен российским аэропортам. В Норильске это ...
15:40   Пресс-служба "Нордстара" официально прокомментировала инцидент в небе. 15:17   Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в церемонии зажжения городской чаши огня Универсиады-2019 в Казани.
15:14   Выпускник одной из школ Норильска избран губернатором Хакасии. 15:06   Норильчане стали призерами всероссийских соревнований по спортивной гимнастике.
14:53   В разных районах Норильска произошли два пожара в гостинках. 14:47   Новая техника и экипировка для Вооруженных сил РФ в Арктике прошла испытания на Таймыре и Ямале.
14:36   В Норильске выявили сильнейших дзюдоистов на первенстве ДЮСШ. 14:21   Стартовал чемпионат Таймыра по мини-футболу среди любительских команд Первой лиги.
13:37   В связи с аварийной посадкой самолета Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. 13:35   В зимний период 2018-2019 года на водных объектах Красноярского края планируется открыть 135 ледовых переправ.
13:27   Норильчане заняли призовые места на первом международном чемпионате Евразии по стритлифтингу. 13:22   Cтолица Таймыра уже готовится к Дню Победы и приглашает принять участие в патриотической акции «Вместе с дедом на Парад».
13:15   Команда «Сочная» из Сочи стала победителем 16-го сезона клуба «Веселый «Норникель». 13:04   Норильские госавтоинспекторы выясняют обстоятельства вчерашнего ДТП возле «Родины», в результате которого пострадали четыре пешехода.
12:35   Обратной дороги нет. Принято окончательное решение относительно судьбы здания гимназии № 4: на его месте будет новая школа. 12:32   Администрация Норильска собирает информацию о нуждах ветеранов.
12:31   В Норильске среди семей медработников прошли соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 12:21   Дед Мороз отметит день рождения в Красноярске.
12:03   Лучшего педагога родного языка определят на Таймыре. 11:55   Норильская сборная боксеров приняла участие во всероссийском турнире памяти заслуженного тренера России Леонида Николаевича Пивоварова.
11:06   ДТП на тротуаре. Легковушка сбила 4 пешеходов в центре Норильска. 11:05   Огради свою семью от пожара! В Норильске реализуется программа по установке АДИ.
10:37   В Норильске при пожаре пострадали два человека. 09:58   В «Арктике» только что стартовал фестиваль культуры и спорта среди сотрудников силовых и юридических ведомств Красноярского края, расположенных за полярным кругом.
09:42   Для жителей Крайнего Севера предложили отложить введение платы за обращение с отходами. 09:39   Норильчане написали географический диктант.
09:36   Таймыр примет участие в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. 09:27   Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске. Он следовал по маршруту Домодедово - Норильск.
09:26   Дороги в аэропорт Норильска открыли для движения после метели и штормового ветра.

 9 ноября 2018 
18:31   Уголовное дело возбуждено за невыплату более 40 млн рублей зарплаты работникам предприятия в Норильске 17:43   До конца года в Норильске закончат ремонт 268 лифтов в жилых домах
17:10   Активисты ЗСК проводят акцию в поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» 17:07   В это воскресенье в здании Архиерейского подворья храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской для учащихся норильских школ распахнет свои двери «Школа добровольца»
17:04   Фильм "Территория" попал в топ самых вдохновляющих фильмов для путешествий. 17:00   Самую полезную в мире рыбу обнаружили на Таймыре ученые СФУ.
16:55   Сегодня рабочий день прокурор Норильска провел в Снежногорске. Исполняющим обязанности прокурора города Норильска Х.А. Гутаевым организована ... 16:40   Норильский колледж искусств представит в рамках этнофестиваля «Большой Аргиш» собственную программу «Таймыр - мой дом родной»
16:25   До ста сотрудников «Норникеля» станут волонтерами на Универсиаде в Красноярске. Всего планируется задействовать пять тысяч волонтеров 16:23   Синоптики советуют на выходные одеваться потеплее.
16:10   Подготовка к «Кулинарному Аргишу» в Норильске вышла на финишную прямую 15:59   В преддверии Дня сотрудника ОВД в норильской полиции состоялось торжественное мероприятие.
15:24   В квартирах экс-сотрудников министерства соцполитики Красноярского края нашли купленную для ветеранов технику. 14:48   МФК «Норильский никель» отправился на учебно-тренировочный сбор в Сочи.
14:28   Прощание с Зоей Яковлевной Нардиной состоится во вторник, 13 ноября, в полдень в ритуальном зале на Голиково.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх