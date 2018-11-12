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12 ноября 2018, 15:58



Лапша замерзла – эксперимент удался. Житель Норильска повторил опыт полярников.

Норильчанин же выставил лапшу на улицу, чтобы посмотреть, за какое время она затвердеет в 30-градусный мороз. Результатами эксперимента естествоиспытатель поделился в инстаграме: «У них «дошик» схватился за 2 минуты. У меня сегодня (10.11.2018) в Норильске лапша схватилась минуты за 4 на балконе, а вот «фундамент», чтобы получить такой же снимок, пришлось ждать полчаса, видимо потому, что делал все по рецепту, т. е добавил специи из пакетиков в бульон, потому он долго замерзал», - отметил норильчанин.

Просмотров:236 Житель Норильска повторил недавний эксперимент персонала антарктической станции «Конкордия» — доктор, которая изучает влияние экстремальных температур на тело, оставила лапшу при температуре -60°С. Еда полностью замерзла за пару мину, сообщает «trk7».Норильчанин же выставил лапшу на улицу, чтобы посмотреть, за какое время она затвердеет в 30-градусный мороз. Результатами эксперимента естествоиспытатель поделился в инстаграме: