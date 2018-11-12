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12 ноября 2018, 16:21



В Норильске продолжаются игры Ночной хоккейной лиги. По итогам ледовых баталий сильнейшие команды поедут весной на всероссийский финал в Сочи.

В старшей возрастной группе участвуют пять команд: «Заполярник» и «Ремонтник» из Центрального района, кайерканский «Шахтер», «Талнах», а также дудинский «Таймыр». В дивизионе лидирует «Заполярник», одержавший победы во всех четырех стартовых встречах. На втором месте с девятью очками идет «Талнах», на третьем – «Шахтер» (шесть очков). У «Таймыра» три очка и четвертая позиция. Замыкает таблицу «Ремонтник». В «Лиге мечты» в борьбу вступили шесть дружин: помимо «Заполярника», «Ремонтника» и «Талнаха» там также соревнуются норильские «Алит НОК», «Айсберг» и «Планета». Первое место между собой делят «Заполярник» и «Ремонтник» - у них по 12 очков, при этом у «Заполярника» одна игра в запасе, которую он завтра, 13 ноября, во Дворце спорта «Арктика» проведет против «Алит НОК» - начало в 21.30. Следом в таблице идут: «Талнах» (девять очков), «Алит НОК» (шесть очков), «Планета» (три очка) и «Айсберг», в активе которого пять поражений кряду. В обоих дивизионах игры пройдут в два круга, после чего начнутся плей-офф. Бомбардирами же являются игроки «Талнаха»: Геннадий Футанов (40+) - на его счету восемь голов и пять результативных передач, а также Герман Туркот – 16 голов и 12 передач. Напомним, что в прошлом сезоне Норильск на всероссийском финале представляла команда «Алит НОК», выступавшая в дивизионе «Любитель 40+».

Просмотров:154 По сравнению с прошлым сезоном на этот раз норильчане соревнуются не только в дивизионе «Любитель 40+», но и в «Лиге мечты 18+».В старшей возрастной группе участвуют пять команд: «Заполярник» и «Ремонтник» из Центрального района, кайерканский «Шахтер», «Талнах», а также дудинский «Таймыр». В дивизионе лидирует «Заполярник», одержавший победы во всех четырех стартовых встречах. На втором месте с девятью очками идет «Талнах», на третьем – «Шахтер» (шесть очков). У «Таймыра» три очка и четвертая позиция. Замыкает таблицу «Ремонтник».В «Лиге мечты» в борьбу вступили шесть дружин: помимо «Заполярника», «Ремонтника» и «Талнаха» там также соревнуются норильские «Алит НОК», «Айсберг» и «Планета». Первое место между собой делят «Заполярник» и «Ремонтник» - у них по 12 очков, при этом у «Заполярника» одна игра в запасе, которую он завтра, 13 ноября, во Дворце спорта «Арктика» проведет против «Алит НОК» - начало в 21.30. Следом в таблице идут: «Талнах» (девять очков), «Алит НОК» (шесть очков), «Планета» (три очка) и «Айсберг», в активе которого пять поражений кряду.В обоих дивизионах игры пройдут в два круга, после чего начнутся плей-офф. Бомбардирами же являются игроки «Талнаха»: Геннадий Футанов (40+) - на его счету восемь голов и пять результативных передач, а также Герман Туркот – 16 голов и 12 передач.Напомним, что в прошлом сезоне Норильск на всероссийском финале представляла команда «Алит НОК», выступавшая в дивизионе «Любитель 40+».