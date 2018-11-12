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12 ноября 2018, 17:11



Жители Большого Норильска могут принять участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. В период проведения акции сотрудники полиции продолжат проведение профилактических бесед с молодежью, консультаций по вопросам организации лечения и реабилитации наркозависимых, оперативно-профилактических рейдов. Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе можно по телефону доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю 8(391) 245-96-46 или телефону дежурной части отдела МВД России по г. Норильску 47-24-01. По каждому сообщению стражами порядка будет проведена проверка и приняты соответствующие меры.

Просмотров:148 Акция стартовала сегодня, 12 ноября, и продлится по 23-е число текущего месяца. Проводится мероприятие в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.В период проведения акции сотрудники полиции продолжат проведение профилактических бесед с молодежью, консультаций по вопросам организации лечения и реабилитации наркозависимых, оперативно-профилактических рейдов.По каждому сообщению стражами порядка будет проведена проверка и приняты соответствующие меры.