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12 ноября 2018, 17:18



Жителя Норильска будут судить за кражу золотых украшений на крупную сумму денег.

В ходе следствия было установлено, что в июле текущего года в гости к заявительнице пришел злоумышленник, который тайно похитил из квартиры золотые украшения на общую сумму 81 000 рублей. В дальнейшем подозреваемый заложил похищенное в ломбард. Данные денежные средства он потратил по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику. Обвиняемый будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.

Просмотров:147 В июле текущего года в дежурную часть полиции поступило заявление от жительницы Талнаха о том, что у нее пропали золотые украшения.В ходе следствия было установлено, что в июле текущего года в гости к заявительнице пришел злоумышленник, который тайно похитил из квартиры золотые украшения на общую сумму 81 000 рублей. В дальнейшем подозреваемый заложил похищенное в ломбард. Данные денежные средства он потратил по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику. Обвиняемый будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.