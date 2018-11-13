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13 ноября 2018, 11:44



«Молодёжь: свобода и ответственность». Под таким названием в Норильской епархии начались V Региональные Рождественские образовательные чтения.

Участники православного форума размышляли о роли семьи и детского сада в воспитании самостоятельности и ответственности у дошкольников, почитании современными детьми родителей, о приобщении ребят к основам православной культуры, формировании их духовного мира на основе русских народных традиций, о влиянии фольклора, музыкального и изобразительного творчества на формирование личности ребенка. Работа секции «Миссионерское служение Русской православной церкви», запланированной на 11 ноября в Таймырской краеведческом музее, было перенесено из-за погодных условий, когда делегация норильчан не смогла добраться в столицу Таймыра, на 18 ноября. Секция «Церковь и тюремное служение» будет заседать 15 ноября в ОИК-30, а 16 ноября в конференц-зале храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской состоится секция «История и краеведение». В конце ноября на различных городских площадках также пройдут секции «Образование и культура», «Христианская семья - домашняя церковь», «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества». А 1 декабря в Норильском индустриальном институте планируется работа секций «Церковь и молодежь», «Духовно-нравственное воспитание в высшей школе». В начале декабря также пройдут «Детские Рождественские чтения», на которых наградят победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Завершат работу Рождественских чтений в Норильске Секции, посвященные социальному служению и принципам духовно-нравственного воспитания и образования школьников. По результатам работы секций в Норильске планируется издание сборника докладов. Напомним, чтения в нашем городе проводятся в рамках регионального этапа XXVII Международных Рождественских образовательных чтений, которые в январе 2019 года состоятся в Москве. На все вопросы по проведению V Региональных Рождественских чтений Норильской епархии ответят по телефонам: 23-93-90, 8-913-499-40-99.

Просмотров:160 Форум открылся в епархиальном управлении работой секции «Духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста». Епископ Норильский и Туруханский Агафангел принял участие в обсуждении почти двух десятков докладов и сообщений представителей детских садов и учителей начальных классов.Участники православного форума размышляли о роли семьи и детского сада в воспитании самостоятельности и ответственности у дошкольников, почитании современными детьми родителей, о приобщении ребят к основам православной культуры, формировании их духовного мира на основе русских народных традиций, о влиянии фольклора, музыкального и изобразительного творчества на формирование личности ребенка.Работа секции «Миссионерское служение Русской православной церкви», запланированной на 11 ноября в Таймырской краеведческом музее, было перенесено из-за погодных условий, когда делегация норильчан не смогла добраться в столицу Таймыра, на 18 ноября.Секция «Церковь и тюремное служение» будет заседать 15 ноября в ОИК-30, а 16 ноября в конференц-зале храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской состоится секция «История и краеведение».В конце ноября на различных городских площадках также пройдут секции «Образование и культура», «Христианская семья - домашняя церковь», «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества».А 1 декабря в Норильском индустриальном институте планируется работа секций «Церковь и молодежь», «Духовно-нравственное воспитание в высшей школе». В начале декабря также пройдут «Детские Рождественские чтения», на которых наградят победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».Завершат работу Рождественских чтений в Норильске Секции, посвященные социальному служению и принципам духовно-нравственного воспитания и образования школьников. По результатам работы секций в Норильске планируется издание сборника докладов.Напомним, чтения в нашем городе проводятся в рамках регионального этапа XXVII Международных Рождественских образовательных чтений, которые в январе 2019 года состоятся в Москве.На все вопросы по проведению V Региональных Рождественских чтений Норильской епархии ответят по телефонам: 23-93-90, 8-913-499-40-99.