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13 ноября 2018, 12:17



А цены все растут. В Красноярском крае цены на потребительском рынке за месяц, с сентября по октябрь 2018 года, увеличились на 0,4 процента.

Среди наблюдаемых Красноярскстатом 503 товаров и услуг изменение цен в октябре 2018 года по отношению к октябрю 2017-го сложилось следующим образом: - снизились цены на 91 наименование товаров и услуг; - рост цен не превышал уровень инфляции по 223 наименованиям товаров и услуг; - рост цен превышал уровень инфляции по 189 наименованиям товаров и услуг. Значительное удорожание (более 20 процентов) наблюдалось по восьми наименованиям: пшено - на 55,6 процента, газовое моторное топливо - на 44,1, наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах - на 33,4, плиты древесностружечные - на 31,8, капуста белокочанная свежая - на 28,5, дизельное топливо - на 24,0, услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом, - на 20,1, бинт - на 20,1 процента.

Просмотров:160 Если нынешние цены сравнивать с октябрем 2017 года, то, по данным Красноярскстата, они выросли на 3,4 процента.Среди наблюдаемых Красноярскстатом 503 товаров и услуг изменение цен в октябре 2018 года по отношению к октябрю 2017-го сложилось следующим образом:- снизились цены на 91 наименование товаров и услуг;- рост цен не превышал уровень инфляции по 223 наименованиям товаров и услуг;- рост цен превышал уровень инфляции по 189 наименованиям товаров и услуг.Значительное удорожание (более 20 процентов) наблюдалось по восьми наименованиям: пшено - на 55,6 процента, газовое моторное топливо - на 44,1, наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах - на 33,4, плиты древесностружечные - на 31,8, капуста белокочанная свежая - на 28,5, дизельное топливо - на 24,0, услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом, - на 20,1, бинт - на 20,1 процента.