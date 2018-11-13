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13 ноября 2018, 12:25



Полмиллиона рублей заплатили норильчане за курение в общественных местах.

В результате на курильщиков наложены штрафы на общую сумму 540 тысяч рублей. Норильские полицейские предупреждают горожан об ответственности за нарушение административного законодательства. И напоминают, что привлечение к административной ответственности лиц, которые курят в общественных местах (в том числе подъездах), влечет штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Кроме того, наказание в размере от 2000 до 3000 рублей грозит любителям покурить на детских площадках.

Просмотров:190 Отделом МВД России по Норильску за десять месяцев текущего года выявлено 778 фактов нарушения запрета табакокурения в общественных местах. По каждому факту составлен административный протокол, причем часть из них, по сообщениям горожан, которые были не согласны с курением на лестничных площадках их соседей.В результате на курильщиков наложены штрафы на общую сумму 540 тысяч рублей.Норильские полицейские предупреждают горожан об ответственности за нарушение административного законодательства. И напоминают, что привлечение к административной ответственности лиц, которые курят в общественных местах (в том числе подъездах), влечет штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Кроме того, наказание в размере от 2000 до 3000 рублей грозит любителям покурить на детских площадках.