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13 ноября 2018, 12:45



30-летняя норильчанка обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Уголовное дело направлено в суд.

В сентябре сотрудники наркоконтроля задержали норильчанку возле одного из подъездов по ул. Бегичева. В ходе личного досмотра у нее обнаружили и изъяли наркотическое средство общей массой 0, 314 грамм. В отношении молодой женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Просмотров:184 Дознаватели отдела МВД России по Норильску направили в Норильский городской суд уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы за хранение наркотических средств.В сентябре сотрудники наркоконтроля задержали норильчанку возле одного из подъездов по ул. Бегичева. В ходе личного досмотра у нее обнаружили и изъяли наркотическое средство общей массой 0, 314 грамм.В отношении молодой женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.