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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:59 Через час в Норильске начнется концерт Красноярский симфонический оркестр
17:55 Сегодня в театре журналистам предложили совершить виртуальную экскурсию. В Заполярном драматическом театре им. В. Маяковского прошла очередная репетиция нового виртуального спектакля «Гиперборея. Плато Путорана»
17:55 Сегодня еще 52 норильских призывника отправились в красноярский сборный пункт
17:33 Медвежонок, спасенный на Диксоне, оказался медведицей! Пол малыша в «Роевом Ручье» определили зоологи
17:27 С улиц и дворов Норильска вывезено уже около 1 000 кубометров снега
16:38 В этом году открытие снежных городков запланировано на 21 декабря - в Талнахе, Кайеркане и Оганере и на 22 декабря - в Центральном районе.
16:27 Сегодня в Норильске прощались с Зоей Яковлевной Нардиной.
15:37 Мелкие водоемы Норильска замерзли, на Ламе и Глубоком пока вода открыта, сообщил на общегородской планерке Андрей Магеров, начальник управления ГО и ЧС.
15:21 Ситуация с пожарами в Норильске в октябре была достаточно спокойной, считают пожарные, несмотря на то, что у норильчанки в руках загорелся телефон.
15:12 В Мурманске обсудят экологические аспекты развития российской Арктики.
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