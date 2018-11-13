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13 ноября 2018, 13:37



Школа № 43 присоединилась к акции «Не мелочи жизни», которую организовал и проводит благотворительный фонд Норильска «Территория добра».

В акции может принять участие любой желающий, делая пожертвования, а также любая организация, которая обратится в Фонд и установит у себя бокс для сбора средств. Ребята установили боксы в Талнахской школе № 43 по ул. Рудная,15 и в Центре внешкольной работы города горняков.

Просмотров:148 В минувшую субботу в ТЦ «Галактика» ребята-волонтеры этой школы установили бокс для сбора средств и рассказали всем прохожим о том, как важна в нашей жизни благотворительность, насколько это нужное дело. И когда болен ребенок, любая помощь бесценна, и мелочей здесь не бывает.В акции может принять участие любой желающий, делая пожертвования, а также любая организация, которая обратится в Фонд и установит у себя бокс для сбора средств. Ребята установили боксы в Талнахской школе № 43 по ул. Рудная,15 и в Центре внешкольной работы города горняков.