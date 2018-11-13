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13 ноября 2018, 13:41



20 ноября в Норильске пройдет очередной день бесплатной юридической помощи.

День бесплатной юридической помощи пройдет 20 ноября с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 69, 2-й этаж (административно-деловой центр).

Просмотров:163 Он проводится администрацией города совместно с Ассоциацией юристов России. Традиционно в мероприятии примут участие специалисты юридических служб администрации города: управления социальной политики, управления жилищно-коммунального хозяйства, управления жилищного фонда, управления потребительского рынка и услуг, управления по персоналу, правового управления, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, представители государственных органов и другие юристы.День бесплатной юридической помощи пройдет 20 ноября с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 69, 2-й этаж (административно-деловой центр).